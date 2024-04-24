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Wildberries может начать продажи LADA

Ассортимент онлайн-витрины маркетплейса постепенно расширяется

Российский маркетплейс Wildberries всерьез намерен превратиться в главную веб-платформу страны для продажи новых автомобилей. В ближайшее время среди предложенных тут машин может появиться линейка АВТОВАЗа.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Wildberries может начать продажи LADA

Как сообщает РИА «Новости», этот сервис хочет стать лидером российской онлайн-торговли транспортными средствами. Такую амбициозную цель поставила его основательница Татьяна Бакальчук.

— Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. АВТОВАЗ — в их числе, — заявила самая богатая женщина России.

Напомним, что на сегодняшний день на Wildberries официально представлены модели китайских брендов, а также предложения от компании CarClick, которая занимается импортом автомобилей в Россию по так называемому прямому ввозу — уже доступны электромобили и гибриды популярных «поднебесных» марок, а в мае должны начаться поставки BMW, Kia, Toyota и прочих машин с ДВС.

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