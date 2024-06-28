Chery лишила россиян еще одного кроссовера

Марка Chery активно пересматривает собственную линейку моделей на российском рынке. Но если анонсы обновленных машин проходят с размахом, то «прощание» с автомобилями происходит тихо и без помпы.

На сей раз с официального сайта бренда в России исчез кроссовер Chery Tiggo 8. Автомобиль появился в стране в 2020 году, в 2022-м претерпел рестайлинг, а в 2024-м машина сходит со сцены. Таким образом, россияне лишились одного из самых доступных новых 7-местных кроссоверов на рынке. Напомним, что некоторое время назад Chery сняла с продаж Tiggo 7 Pro.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», место Tiggo 8 займет актуальный Tiggo 8 Pro Max, который за счет различных скидок и спецпредложений окажется сопоставим по стоимости с предыдущим поколение модели. Таким образом, вместо трех SUV — Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max — в России теперь доступен один кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max.