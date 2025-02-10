Фото обновленного седана Chery Arrizo 8 для России появились в Сети

Продажи довольно интересной, но почему-то не нашедшей своего клиента модели в России идут ни шатко, ни валко. Однако все может изменить рестайлинг модели. Ведь в ходе обновления седан Chery Arrizo 8 получил свежие дизайнерские элементы как снаружи, так и внутри. К тому же «китаец» обзаведется новым силовым агрегатом, который будет мощнее предыдущего, что плюс. Но есть и минус: перенос рычага селектора с привычного места на рулевую колонку. Это решение для отечественного потребителя весьма неоднозначно. Впрочем, обо всем по порядку.

Подробности о рестайлинге Chery Arrizo 8, который привезут на российский рынок, раскрыл директор марки в нашей стране Дмитрий Максимов. Кроме того, он поделился фотографиями новинки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Под постом топ-менеджер поставил хештег «Cheryrussia», что в свою очередь намекает на однозначное появление этой машины в России. Но, к сожалению, сроки премьеры седана в нашей стране, как и начало ее продаж пока не названы.

По словам г-на Максимова, обновленная «восьмерка» получила «очень интересный дизайн» и экстерьера, и салона. Надо признать, внешность четырехдверки действительно неплохо проработали. В ходе рестайлинга Chery Arrizo 8 обзавелся переосмысленным логотипом бренда на радиторной решетке, плюс получил бампер свежей формы. Капот четырехдверки стал рельефным и может похвастать ребрами жесткости.

Архитектура интерьера обновленного Arrizo 8 выполнена в стилистике флагманского кроссовера Chery — Tiggo 9. Его салон портал «АвтоВзгляд» увидел своими глазами во время недавнего тест-драйва. Мы разбирались в плюсах и минусах паркетника в середине января.