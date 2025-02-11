Перечислены самые популярные автомобили в России с дизельным мотором

На отечественном авторынке пикап GWM Poer снова оказался самой продаваемой машиной среди конкурентов с дизельными силовыми агрегатами. Этот «китаец» сумел пробиться в лидеры по итогам и 2023-го, и прошлого года. В 2024-ом в России своих владельцев нашли 4668 «Поеров».

Один из них лидирует второй год подряд

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», помимо GWM Poer, в первую тройку наиболее востребованных автомобилей, питающихся соляркой, у нас сумела протиснуться еще парочка пикапов — представителей не самого популярного в стране сегмента.

На второй позиции расположился Sollers ST6, разошедшийся тиражом 1638 экземпляров в прошлом году. Тройку лидеров замкнул Great Wall Poer KingKong: в его случае удалось реализовать 1375 штук. Прочие дизельные авто не смогли преодолеть тысячный барьер по продажам.

Напомним, что российский офис GWM уже анонсировал обновленный Poer. Новинка будет доступна в трех комплектациях. В ходе рестайлинга полноприводный «китаец» обзавелся еще одним мотором.

И кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв дореформенного пикапа GWM Poer в начале февраля. Мы разбирались, чем цепляет и разочаровывает китайский «грузовичок».