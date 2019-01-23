Pirelli нашла способ избавить шины от шумности

Из-за растущего спроса число типоразмеров шин Pirelli с технологией PNCS за год увеличилось в два раза. Так, в 2017 году количество омологаций таких покрышек насчитывало 78, а в прошлом году — перевалило за 150.

Снизить шумность на четверть удалось благодаря специальному губчатому материалу поропласту, помещенному внутри шины. Поры полиуретанового вещества поглощают часть звуковых волн, созданных резонансом воздуха при вращении. Распознать «волшебную» покрышку можно по изображению перечеркнутого динамика рябом с аббревиатурой PNCS. Чтобы «резина» не теряла со временем своих свойств, ее необходимо правильно не только хранить, но и эксплуатировать: крайне важно поддерживать рекомендуемое производителем давление внутри шин.

Бесшумная «автообувь» все чаще попадет в список базового оснащения автомобилей премиального сегмента.