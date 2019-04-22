Мощность автомобилей Hyundai и KIA можно будет настраивать через смартфон

Речь идет о новых автомобилях корейского автостроителя, работающих исключительно на электротяге: технологии будут доступны на будущих «зеленых» Hyundai и KIA.

Каждый владелец получит возможность регулировать крутящий момент, устанавливать максимальную скорость, настраивать разгонную динамику и интенсивность торможения, а также управлять рекуперацией энергии от торможения и мягкостью педали газа и даже ограничивать количество энергии, потребляемой климат-контролем.

Поделиться своими индивидуальными настройками можно будет, разместив их на специальном сервере. Кроме того, производитель и сам собирается давать рекомендации, составляя их с учетом особенностей каждого отдельно взятого маршрута. Стоит отметить, что все индивидуальные данные пользователей будут защищены от несанкционированного доступа.

Представители брендов также напомнили, что к 2025 году планируют в общей сложности выпустить 44 новых электрифицированных моделей. Кстати, некоторое время назад, корейцы представили свежую модульную платформу: к 2020 году на ее основе создадут сразу несколько моделей для европейского рынка.