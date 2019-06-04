В России разработали беспилотный вездеход Snowbus

Полноприводный беспилотник для полярных путешествий оснащен огромными колесами низкого давления и способен ехать практически по любой поверхности, будь то снег, лед или даже вода, которую он преодолевает вплавь. Не страшны «проходимцу» и вертикальные преграды высотой до 1,6 м.

Как сообщила пресс-служба компании, этот автобус собран из отечественных комплектующих по российским технологиям. В основе работы машины лежит искусственный интеллект, букет различных датчиков, сенсоров и радаров, а также навигационная система.

Snowbus оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из дизельного мотора, крутящего генератор, и нескольких электродвигателей. На одном полном заряде литиевых аккумуляторных батарей полярный вездеход может двигаться в течение 60 минут, а при подпитке от дизеля, автомобилю хватит хода на 120 часов.

Премьера новинки пройдет на Петербургском международном экономическом форуме, чьи двери распахнутся с 6 по 8 июня.

Кстати, стоит напомнить, что в России разработки автопилотируемых машин ведутся довольно давно. Сейчас уже выбрано место для испытаний беспилотников на дорогах общего пользования. Это будет 15-километровый участок трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», идущий в обход Вышнего Волочка.