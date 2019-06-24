Какой тип масла для двигателя лучше всего подходит для российских условий

Как известно, сегодня существует пять групп масел, которые делятся на обычные минеральные; улучшенные минеральные — более стабильные и очищенные от вредных примесей; гидрокрекинговые — они же полусинтетические и, наконец, синтетические. Последние — продукт реакций этилена и бутилена — на голову выше предыдущих групп. Главный их недостаток — цена, ощутимо бьющая по кошельку, поэтому «синтетику» нередко мешают с крекинговым маслом для удешевления. Однако относительно недавно на рынке появилась пятая группа масел, буквально творящая с силовыми агрегатами чудеса.
Речь идет о маслах на эстерах, точнее — о «синтетике» с их добавлением. Эстеры — соединения, полученные из растительного сырья, а не из нефти. Они крайне стабильны (масло с их использованием держит свои свойства в вилке температур от −60 °C до +350 °C), снижают износ деталей двигателей лучше, чем любая другая смазка, долго не окисляются и не меняют своих свойств, что позволяет, просрочив сроки замены, поездить на них лишние пару тысяч километров. Из-за снижения трения (особенно в первые тысячи пробега), такое масло может даже добавить движку до трех «лошадок»!
Одним словом, для суровых российских климатических и эксплуатационных условий масла на эстерах — чуть ли не панацея, поскольку они не теряют своих свойств ни самой лютой зимой, ни самым жарким летом.
Благодаря образуемой толстой и прочной масляной пленке (прочнее таковой у минерального масла в 22 раза, а синтетики — в 3 раза) такие смазки берегут моторы при низком давлении масла в системе, например, при долгом стоянии в пробке, не говоря уж о запуске «на холодную». Специальные добавки, на которых производители эстеровых масел редко экономят, неплохо нейтрализуют серу (опасна тем, что может ускорить коррозию металлических частей двигателя), которая в больших количествах содержится в нашем топливе, а также уменьшают износ мотора. Единственное, что отбивает желание перевести все автомобили с ДВС на эстеровые масла — их высокая цена: 1000—1500 рублей за литр.
Минеральное, к примеру, стоит от 100 рублей за литр, за полусинтетику просят от 300 рублей, синтетика стоит в районе 400—1000 рублей за литр. Правда, еще один плюс эстеровых масел, который частично перекрывает их высокую стоимость — удлиненный интервал замены. Если синтетику вы меняете раз в 15 000 километров пробега, то на эстеровом масле можете смело проезжать еще тысяч пять.
Но это не значит, что этим можно злоупотреблять. К тому же всегда стоит помнить об условиях эксплуатации — если у вас битурбированный теплонагруженный мотор, а вдобавок вы еще каждый день возите прицеп, груженный кирпичами, по горному серпантину — никакие эстеры не спасут вас от быстрого старения масла.
И еще один нюанс: если вы все-таки решили перейти на эстеровое масло, помните, что после других типов смазки (особенно при переходе с «минералки») двигатель необходимо промыть специальными составами. Если этого не сделать — в дальнейшем могут возникнуть проблемы, которые доведут до капиталки.