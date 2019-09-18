Во все автомобили России установят системы слежения за водителем

Проект, получивший название Skytracking Transport Security (STTS), пока существует только в планах. Старт, как сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ), намечен на 2020 год. А уже через 5 лет готовый продукт вполне может стать частью стандартного оборудования автомобилей, продаваемых на российском рынке.

В основу новой системы лягут технологий «ГЛОНАСС» с использованием множества датчиков, в том числе отвечающих за техническое состояние машины, и компьютерного зрения, распознающего различное поведение водителя во время движения.

Например, STTS сможет различать не только усталость на лице рулевого, но и считывать моменты, когда человек разговаривает, ест или курит.

Система будет накапливать и анализировать полученные данные, и в результате научится предупреждать аварийные ситуации. Звучит, конечно, фантастически. Да и возникают некоторые сомнения, что эти разработки появятся в реальности. Но если это даже и произойдет, то вопрос: на сколько подорожают автомобили при обязательной установке столь «умной» системы.