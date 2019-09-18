Во все автомобили России установят системы слежения за водителем

Фото: vrsa.us
В России решили бороться с неутешительной статистикой ДТП силами искусственного интеллекта. Как бы странно это ни звучало, но через несколько лет во всех автомобилях для отечественного рынка может появиться система слежения за поведением водителя, умеющая предсказывать вероятность аварии.
Светлана Ермолаева

Проект, получивший название Skytracking Transport Security (STTS), пока существует только в планах. Старт, как сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ), намечен на 2020 год. А уже через 5 лет готовый продукт вполне может стать частью стандартного оборудования автомобилей, продаваемых на российском рынке.

В основу новой системы лягут технологий «ГЛОНАСС» с использованием множества датчиков, в том числе отвечающих за техническое состояние машины, и компьютерного зрения, распознающего различное поведение водителя во время движения.

Например, STTS сможет различать не только усталость на лице рулевого, но и считывать моменты, когда человек разговаривает, ест или курит.

Система будет накапливать и анализировать полученные данные, и в результате научится предупреждать аварийные ситуации. Звучит, конечно, фантастически. Да и возникают некоторые сомнения, что эти разработки появятся в реальности. Но если это даже и произойдет, то вопрос: на сколько подорожают автомобили при обязательной установке столь «умной» системы.

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18 сентября 2019
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