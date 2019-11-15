Автобус по вызову: в 2020 году в России появятся «умные» остановки для общественного транспорта

Воспользоваться функциями высокотехнологичных остановок будет просто, нажав кнопку вызова. Система автоматически проверит количество пассажиров, ждущих транспорт. Если накопилось от пяти или десяти человек, то программа вызовет автобус. Правда, как скоро он приедет — не сообщается.

Зато появится возможность заранее информировать автобазу о поездке, если в ней участвует группа с экономически выгодным количеством человек — и тогда автобус приедет точно к назначенному времени. Для каждого региона число пассажиров в этом случае будет определяться отдельно.

Кроме того, с новых остановок пенсионеры смогут вызывать социальное такси. И, конечно, по мере тестирования функционал новации может поменяться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» и НП «Глонасс» Ярослава Федосеева.

«Умные» остановки появятся в первую очередь в Самарской, Волгоградской и Курской областях, затем их установят в Подмосковье, Тамбовской и Томской областях. Стоит отметить, что, по данным «Автонета», последние три года россияне стали чаще жаловаться на опоздание автобусов. В крупных городах доля недовольных перевалила за 50%.

И остается надеяться, что инновационные остановки будут оснащены и антивандальными технологиями. Иначе новинке, в чью разработку и монтаж уйдет внушительный кусок бюджета, долго не продержаться.