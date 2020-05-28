Новый беспилотник выходит на дороги Санкт-Петербурга

Беспилотник, созданный известным разработчиком и производителем охранно-телематического оборудования НПО «СтарЛайн», прошел всю необходимую сертификацию для того, чтобы выйти на дороги.

Дабы получить возможность кататься по улицам вместе с прочим транспортом, автомобиль испытали сотрудники государственного научного центра ФГУП НАМИ. И в результате выдали заключение о том, что автомобиль соответствует всем требованиям безопасности.

— Тесты на дорогах города позволят отладить и усовершенствовать алгоритмы беспилотника в реальной дорожной обстановке. Это поможет сделать его надежным и безопасным транспортным средством, — заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов.