Новый беспилотник выходит на дороги Санкт-Петербурга

Беспилотник, созданный известным разработчиком и производителем охранно-телематического оборудования НПО «СтарЛайн», прошел всю необходимую сертификацию для того, чтобы выйти на дороги.
Дабы получить возможность кататься по улицам вместе с прочим транспортом, автомобиль испытали сотрудники государственного научного центра ФГУП НАМИ. И в результате выдали заключение о том, что автомобиль соответствует всем требованиям безопасности.
— Тесты на дорогах города позволят отладить и усовершенствовать алгоритмы беспилотника в реальной дорожной обстановке. Это поможет сделать его надежным и безопасным транспортным средством, — заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов.
Робомобиль, умеющий различать дорожные знаки и светофоры, а также «видящий» пешеходов и объезжающий препятствия, начнет курсировать по Лесному и Большому Сампсониевскому проспектам Северной столицы. А потом машину можно будет увидеть и на Невском. Для подстраховки автопилота за рулем всегда сидит инженер-испытатель.
Кстати, в середине апреля Президент РФ дал поручение правительству страны «разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ». Документ именно с такой формулировкой появился на сайте Кремля. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», задание Путина должно быть выполнено не позднее 31 мая.