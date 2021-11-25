Беспилотники «Яндекса» стали умнее и безопаснее

Фото: Яндекс
«Яндекс» продолжает совершенствовать свои беспилотные автомобили, тестовые испытания которых уже проводятся на дорогах общего пользования. На этот раз разработчики решили оборудовать машины собственными лидарами: с ними, как утверждают в компании, авто смогут точнее определять окружающие объекты и свое местоположение, что положительно скажется на безопасности.
Кристина Извекова

Лидар относится к ключевым сенсорам беспилотного транспортного средства, с помощью которого сканируется окружающее пространство и составляется трехмерная карта. Этот элемент, обрабатывая отраженные лучи, определяет форму объектов на расстоянии в несколько сотен метров — как при солнечном свете, так и в полной темноте. И именно лидар помогает автономной машине «понимать» свое местоположение.

Отличительная особенность лидара «Яндекса» — в гибкой настройке параметров. Он посылает миллионы импульсов в секунду, что позволяет распознавать соседние легковушки на расстоянии в 200 метров, а грузовой автомобиль — с 500 метров. Надежность устройства подтверждается результатами тестовых испытаний: с ними беспилотные машины проехали уже более 500 000 км.

— В отличие от лидаров других производителей, которые представляют нам уже готовые данные, собственные лидары позволяют нам получать необработанную информацию. Возможность самим анализировать эти данные и синхронизировать их с данными других сенсоров помогает нам узнавать об окружающем мире значительно больше. И благодаря этим дополнительным знаниям мы можем улучшать различные компоненты нашей беспилотной технологии, — отметил Дмитрий Соломенцев, руководитель группы разработки лидаров «Яндекса».

производители, безопасность дорожного движения, беспилотный автомобиль
25 ноября 2021
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