Беспилотники «Яндекса» стали умнее и безопаснее

Лидар относится к ключевым сенсорам беспилотного транспортного средства, с помощью которого сканируется окружающее пространство и составляется трехмерная карта. Этот элемент, обрабатывая отраженные лучи, определяет форму объектов на расстоянии в несколько сотен метров — как при солнечном свете, так и в полной темноте. И именно лидар помогает автономной машине «понимать» свое местоположение.

Отличительная особенность лидара «Яндекса» — в гибкой настройке параметров. Он посылает миллионы импульсов в секунду, что позволяет распознавать соседние легковушки на расстоянии в 200 метров, а грузовой автомобиль — с 500 метров. Надежность устройства подтверждается результатами тестовых испытаний: с ними беспилотные машины проехали уже более 500 000 км.

— В отличие от лидаров других производителей, которые представляют нам уже готовые данные, собственные лидары позволяют нам получать необработанную информацию. Возможность самим анализировать эти данные и синхронизировать их с данными других сенсоров помогает нам узнавать об окружающем мире значительно больше. И благодаря этим дополнительным знаниям мы можем улучшать различные компоненты нашей беспилотной технологии, — отметил Дмитрий Соломенцев, руководитель группы разработки лидаров «Яндекса».