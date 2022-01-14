Как этиловый спирт помогает улучшить качество автомобильной «незамерзайки»

Очевидные климатические катаклизмы с резкими перепадами зимних температур и внезапными переходами от сильных морозов к оттепелям и наоборот, в последние годы наблюдаются во многих российских регионах. Сейчас нечто подобное, кстати, происходит в Центральном регионе страны. Все это не лучшим образом сказывается на работе транспорта, в том числе личного. А специфика самой ситуации требует от водителей повышенного контроля за сезонным обслуживанием своих машин.
Так, особое внимание в холодное время года следует уделить правильному выбору незамерзающей стеклоомывайки. Понятно, что, с учетом возможных критических перепадов температур, зимой в бачок стеклоомывателя желательно заливать жидкость с солидным запасом морозостойкости.
И, казалось бы, чего проще — купил канистру «незамерзайки» с индексом «-30» — и тем самым легко справился с проблемой! Однако на практике ситуация с подбором и использованием автомобильной «незамерзайки» оказывается далеко не столь радужной, как предполагают многие автовладельцы.
Дело в том, что подавляющее большинство недорогих зимних жидкостей с заявленной температурой кристаллизации −25 или −30 градусов — составы, произведенные на основе ядовитого метилового спирта. Напомним, что метанол в России запрещен к массовому применению. Правда, это ограничение было введено не законодательным актом, а распоряжением Главного санитарного врача РФ. Возможно, поэтому метанольную «незамерзайку» сегодня бодяжат все, кому не лень.
Впрочем, дело тут не только в нарушении законности. Хуже другое — все без исключения «30-градусные» жидкости, приготовленные на основе метанола, превращаются в лед уже при −15 градусах. Это неоднократно подтверждали и тесты, проведенные экспертами портала «АвтоВзгляд».
Что касается зимних стеклоомываек, приготовленных на основе легитимного изопропилового спирта, то у них при понижении температуры заметно меняются вязкостные свойства. На практике это проявляется в том, что при сильных морозах изопропиловая жидкость хуже распыляется через форсунки стекломывателя, осложняя очистку лобового стекла.
Тем не менее, сегодня производители автохимии, хорошо знакомые с изложенными выше проблемами, усиленно работают над улучшением моющих свойств изопропиловых «незамерзаек». И здесь есть определенные успехи. Так, совсем недавно химики немецкой фирмы Liqui Moly представили свою очередную разработку — зимний стеклоомыватель Antifrost Scheiben-Frostschutz −25.
Это продукт нового поколения, рецептура которого, помимо изопропилового спирта, включает и определенную долю спирта этилового. А у этанола, как известно, вязкость мало зависит от температуры. В итоге, комбинация этих двух видов спиртов, дополненная специальными добавками и поверхностно-активными веществами (ПАВ), позволила создать незамерзающую жидкость, сохраняющую высокую текучесть вплоть до −25 С. Причем при более сильных морозах этот состав сразу не замерзает, а лишь «густеет».
Как отмечают представители компании, зимняя «работоспособность» нового Antifrost Scheiben-Frostschutz −25 неоднократно подтверждалась тестами на современных форсунках веерного типа, которые, напомним, оснащены самыми узкими жиклерами.
Сейчас образец новой «незамерзайки» и ряд других морозостойких жидкостей проходят сравнительные испытания в редакции портала «АвтоВзгляд». О результатах тестов мы расскажем в ближайшее время.