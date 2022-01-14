Как этиловый спирт помогает улучшить качество автомобильной «незамерзайки»

Очевидные климатические катаклизмы с резкими перепадами зимних температур и внезапными переходами от сильных морозов к оттепелям и наоборот, в последние годы наблюдаются во многих российских регионах. Сейчас нечто подобное, кстати, происходит в Центральном регионе страны. Все это не лучшим образом сказывается на работе транспорта, в том числе личного. А специфика самой ситуации требует от водителей повышенного контроля за сезонным обслуживанием своих машин.

Так, особое внимание в холодное время года следует уделить правильному выбору незамерзающей стеклоомывайки. Понятно, что, с учетом возможных критических перепадов температур, зимой в бачок стеклоомывателя желательно заливать жидкость с солидным запасом морозостойкости.

И, казалось бы, чего проще — купил канистру «незамерзайки» с индексом «-30» — и тем самым легко справился с проблемой! Однако на практике ситуация с подбором и использованием автомобильной «незамерзайки» оказывается далеко не столь радужной, как предполагают многие автовладельцы.