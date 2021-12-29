Зачем ушлые водители возят с собой «антидождь» зимой

Для начала напомним, что, собственно, это за субстанция такая — «антидождь». Это состав, который автовладелец наносит на стекла и кузов своего автомобиля с целью усилить водоотталкивающие свойства этих поверхностей. Вода меньше задерживается на них, а вместе с ней и грязь. Дело в том, что после обработки «антидождем» на стекле (или панели кузова) образуется тонкая гидрофобная пленка.
В состав типичного «антидождя» входят различные полимерные вещества, силиконы, присадки и органический растворитель. После того, как препарат наносится на поверхность, растворитель испаряется, а на стекле остается полимерная пленка, которая, помимо прочего, заполняет все микронеровности. Разные производители «антидождей» используют разные виды присадок, которые увеличивают текучесть (для эффективного заполнения неровностей), водоотталкивающую способность, а также делают пленку более выносливой к внешним воздействиям.
Первые «антидожди» производились преимущественно американскими компаниями. Сейчас их выпускают практически все крупные бренды, присутствующие на мировом рынке автохимии.
Большинство препаратов из категории «антидождь» продвигаются на рынки с помощью рекламы, утверждающей, что вода и грязь с весенне-летне-осенней дороги моментально отскакивает от обработанного препаратом лобового стекла. При этом оно и пачкается намного меньше, и дворники по «антидождю» работают заметно эффективнее.
Но немногочисленные ушлые водители уже достаточно давно сообразили, что лед и снег зимой — это тоже вода. И если «антидождь» отталкивает жидкую форму этого вещества, то почему бы ему не быть эффективным против замерзшей воды? Понятно, что соленую зимнюю дорожную слякоть обработанное «антидождем» стекло отталкивает лучше. Но есть еще один эффект от применения таких препаратов. Выяснилось, что лед с «лобовухи», обработанной «антидождем», счищается на порядок лучше, чем с точно такого же стекла без такого покрытия. Настолько хорошо, что иной раз бывает проще в трескучий мороз почистить стекло с «антидождем», чем дожидаться, пока оно разморозится с помощью встроенного электрообогрева.
Единственный нюанс заключается в том, что наносить «антидождь» следует только на свежевымытое и сухое стекло. Зимой такая возможность имеется далеко не на всех автомойках.