Зачем ушлые водители возят с собой «антидождь» зимой

Для начала напомним, что, собственно, это за субстанция такая — «антидождь». Это состав, который автовладелец наносит на стекла и кузов своего автомобиля с целью усилить водоотталкивающие свойства этих поверхностей. Вода меньше задерживается на них, а вместе с ней и грязь. Дело в том, что после обработки «антидождем» на стекле (или панели кузова) образуется тонкая гидрофобная пленка.

В состав типичного «антидождя» входят различные полимерные вещества, силиконы, присадки и органический растворитель. После того, как препарат наносится на поверхность, растворитель испаряется, а на стекле остается полимерная пленка, которая, помимо прочего, заполняет все микронеровности. Разные производители «антидождей» используют разные виды присадок, которые увеличивают текучесть (для эффективного заполнения неровностей), водоотталкивающую способность, а также делают пленку более выносливой к внешним воздействиям.

Первые «антидожди» производились преимущественно американскими компаниями. Сейчас их выпускают практически все крупные бренды, присутствующие на мировом рынке автохимии.