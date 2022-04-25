Еще умнее: автомобили Nissan получат продвинутую систему предотвращения аварий

С помощью лидара, радара и нескольких камер система визуализирует пространство вокруг машины, анализируя дорожную ситуацию в реальном времени. Если искусственный интеллект, обнаруживший опасность, посчитает, что риски аварии высоки, он оперативно выстроит план по предотвращению столкновения. И, что примечательно, возьмет управление на себя, хотя обычно в нестандартных ситуациях компьютеры привлекают водителей.

Так, например, автомобили Nissan научатся распознавать замедляющихся пешеходов, заносы впереди идущих машин, колеса, отрывающиеся от грузовиков, и прочие внезапности. Определив форму и дистанцию до объекта, система «перестроит» транспортное средство в свободную полосу или активирует экстренное торможение. Таким образом, аварийность снизится еще на 30%, сообщили представители марки нашим зарубежным коллегам из The Kyodo News.

Предполагается, что сначала продвинутая система предотвращения столкновений появится на самых дорогих автомобилях Nissan в качестве опции — это должно произойти уже к 2030 году. В начале следующего же десятилетия ее начнут внедрять и в более доступные модели.