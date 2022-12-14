Электромобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

Те смельчаки, что решились на приобретение электромобиля в России, вынуждены устанавливать сразу несколько приложений с картами разных зарядных станций. Обладателям же «Эволютов» достаточно скачать только одно — «родное».

В нем отображаются как фирменные ЭЗС марки, так и пункты других операторов. Водитель может найти удобную станцию, проложить до нее маршрут. А если она входить в сеть Evolute, то еще и проверить статус (свободно/занято) и забронировать. Оплата — по желанию — тоже производится через приложение, если привязана банковская карта.