Электромобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

Те смельчаки, что решились на приобретение электромобиля в России, вынуждены устанавливать сразу несколько приложений с картами разных зарядных станций. Обладателям же «Эволютов» достаточно скачать только одно — «родное».
В нем отображаются как фирменные ЭЗС марки, так и пункты других операторов. Водитель может найти удобную станцию, проложить до нее маршрут. А если она входить в сеть Evolute, то еще и проверить статус (свободно/занято) и забронировать. Оплата — по желанию — тоже производится через приложение, если привязана банковская карта.
Кроме того, со смартфона владелец можно удаленно контролировать некоторые параметры своей «электрички»: уровень заряда и остаточный пробег, состояние дверей (заперты или нет), фар, температуру салона. И не только контролировать, но и управлять — корректировать настройки климатической системы, отпирать замки, запускать мотор. Разумеется, предусмотрена и функция обнаружения местонахождения машины.
Компания Evolute продолжит и дальше совершенствовать мобильное приложение. Так, в ближайшее время появится возможность «привязывать» к электромобилю смартфоны членов семьи, «видеть» больше зарядных станций других операторов. Помимо этого, разработчики «выкатят» особый функционал для корпоративных клиентов, располагающих целым парком «Эволютов».
Напомним, что российско-китайские «электрички» поступили в продажу в октябре. Сейчас на выбор покупателей предлагаются две модели: седан i-Pro и кроссовер i-Joy. За первый дилеры просят 3 млн. рублей без учета субсидии, за второй — 3,5 млн.