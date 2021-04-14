Бюджетный «люкс»: тест летних шин Brigestone Alenza 001 для кроссоверов

Не зря есть поговорка «кто ищет, тот найдет». Так вот: шины Bridgestone Alenza 001 родом из Японии заменили собой ходовую модель Dueler HP Sport. Они имеют схожие характеристики с шинами класса UHP, то есть славятся сверхвысокой производительностью. Портал «АвтоВзгляд» решил на практике выяснить, все ли детали в этом пазле идеально складываются.

Начнем с того, что по задумке инженеров Bridgestone, эти шины массового сегмента должны дать или хотя бы приблизиться к тем ощущениям, что дают более производительные шины высокого класса. Разумеется, основной упор сделали на сравнительно небольшой бюджет — за 19-дюймовые шины в размерности 255/55 продавцы просят не больше 13 тысяч рублей. Что при цене кроссовера в районе 2,5 млн — вполне себе приемлемо.

Второе, где не искали компромиссов — износостойкость — шины на каждый день должны быть носкими. Еще они должны вселять уверенность при езде как по сухой дороге, так и в дождь. Иными словами, оставаться в контакте с дорогой независимо от погоды. И конечно же, резина обязана быть красивой.