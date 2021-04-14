Бюджетный «люкс»: тест летних шин Brigestone Alenza 001 для кроссоверов

Не зря есть поговорка «кто ищет, тот найдет». Так вот: шины Bridgestone Alenza 001 родом из Японии заменили собой ходовую модель Dueler HP Sport. Они имеют схожие характеристики с шинами класса UHP, то есть славятся сверхвысокой производительностью. Портал «АвтоВзгляд» решил на практике выяснить, все ли детали в этом пазле идеально складываются.
Начнем с того, что по задумке инженеров Bridgestone, эти шины массового сегмента должны дать или хотя бы приблизиться к тем ощущениям, что дают более производительные шины высокого класса. Разумеется, основной упор сделали на сравнительно небольшой бюджет — за 19-дюймовые шины в размерности 255/55 продавцы просят не больше 13 тысяч рублей. Что при цене кроссовера в районе 2,5 млн — вполне себе приемлемо.
Второе, где не искали компромиссов — износостойкость — шины на каждый день должны быть носкими. Еще они должны вселять уверенность при езде как по сухой дороге, так и в дождь. Иными словами, оставаться в контакте с дорогой независимо от погоды. И конечно же, резина обязана быть красивой.
В результате инженерных изысканий новинка Alenza 001 получила специальную резиновую смесь, М-образные ламели на блоках по центру и аж четыре глубокие центральные канавки для интенсивного дренажа в пятне контакта шины с дорогой. Ко всему прочему, прочность шине обеспечивает двухслойные нейлоновые боковины. Да и стиля шинам не занимать. А что на деле?
Первое, что отмечаешь — шины довольно тихие и комфортные. Они не такие жесткие, как взятые за ориентир покрышки Ultra High Performance, а потому не гудят, не транслируют изъяны дороги на руль и не досаждают тряской. При этом повороты проходят уверенно даже тогда, когда проходишь их на пределе допустимой скорости.
Поддав чуть больше газа, чтобы пустить шины в управляемое скольжение, стоит отметить, что машина плывет всеми осями равномерно. Крепкая боковина держит нагрузку — шины не подламываются, и не издают неприятных звуков, которые могли бы нам рассказать об использовании в них некачественных компонентов.
Выкатиться на мокрый асфальт тоже не страшно. «Держак» у шин, что называется, мощный даже при достаточно толстом слое воды. Реакция на повороты руля остаются адекватными. Резкая смена траектории движения, например, имитация объезда препятствия, происходит без задержки и значительных уводов. Можно смело сказать, что 3D-ламели и широченные продольные канавки совершенно оправдали себя, стремительно осушая пятно контакта и купируя аквапланирование даже тогда, когда влетаешь в глубокую лужу на скорости.
Собственно, и с торможением никаких проблем. И на сухом, и на мокром асфальте шины демонстрируют высокую эффективность замедления. Креститься не приходится!
Таким образом, можно смело сказать, что задумка инженеров приблизить почти бюджетные шины к более дорогому сегменту удалась. А после теста в голову закралась крамольная мысль, а есть ли смысл переплачивать за более жесткие и менее износостойкие шины UHP, когда есть прекрасная альтернатива? Да, возможно Alenza 001 проиграет им в отклике на высоких скоростях и азарте управления. Но в остальном эти шины определенно хороши.