Время назад: тест-драйв «официального» лифтбэка MG 6

Вы помните британскую марку MG? Да-да, ту самую, что в прошлом столетии славилась классными спортивными родстерами. Так вот: она существует до сих пор и даже продает свои автомобили в России. Причем вполне официально — с гарантией от завода-изготовителя и прочими прелестями «белых» поставок. Но стоят ли машины MG внимания? В частности, весьма симпатичный лифтбэк с индексом 6. Можем ли мы говорить, что он — представитель британского автопрома, учитывая, что с недавних пор бренд принадлежит китайскому концерну? В чем преимущества и недостатки этой модели? Ответы на все вопросы — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Минувший 2024-й стал юбилейным для MG (Morris Garage) — марка отметила ровно сто лет, наполненных самыми разными событиями. Первый успех в виде родстера Midget, корпоративные интриги, Вторая мировая война, присоединение к British Motor Corporation, финансовый кризис, переход под крыло BMW, еще один кризис, продажа бренда китайцам из Nanjing Automobile, которую впоследствии поглотил SAIC... В общем, горя хлебнули. Но, к счастью, все утряслось, и в свой следующий век MG вошла уверенно, достигнув неплохих результатов на мировом авторынке — в иных странах марка стала действительно массовой и вполне популярной.

Попытать счастье иммигрировавшие в Поднебесную британцы решили и в России: к нам бренд пришел в прошлом году, в качестве официального представителя выступила компания «Мир-Дистрибьютор». Сначала она предложила седан MG 5, который приглянулся не только частным покупателям, но и таксистам. А затем — и много других довольно любопытных моделей. В том числе — лифтбэк с индексом 6.

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Я ни на «пятерке», ни на какой-либо другой модели MG раньше не ездила. Вероятно, потому и прибывала, направляясь за лифтбэком, в волнительном предвкушении. Неужели на нашем рынке, изголодавшемся по приличным автобрендам, наконец-то появился настоящий «европеец»?.. Ну, не совсем. Чтобы ни говорили представители компании, в каких бы ярких красках ни описывали богатую историю бренда, MG 6 чисто по ощущениям все-таки больше китайский. Причем довольно архаичный.

Впрочем, это объяснимо. Российским покупателям предлагают второе поколение MG 6 в дорестайлинговой версии — то есть тот вариант, что был актуален в 2017-2020 годах. И если внешне пятидверка выглядит вполне современно, то оформление интерьера возраст выдает. Но для кого-то этот консерватизм наоборот может оказаться жирным плюсом. Лично мне, например, нравятся небольшие тачскрины мультимедиа, обилие физических клавиш, аналоговые приборы и все то, чего прогрессивные китайцы отчаянно пытаются нас лишить.

Ну правда — так приятно эксплуатировать автомобиль, в котором климатическая установка регулируется на ощупь! И не нужно привыкать к тому, что щетки стеклоочистителя запускаются левым рычажком, потому что правый оккупировал селектор коробки передач. И когда электронный стояночный тормоз не бросается на амбразуру, если водитель трогается, не пристегнувшись. И не надо по полчаса блуждать в недрах мультимедиа, чтобы отыскать радио. Очень приятно, когда абсолютно все знакомо и интуитивно понятно.

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Конечно, маленькие промахи в MG 6 есть. Например, у клавиш, активирующих обогрев сидений, совсем тусклая подвеска: я поняла, что случайно нажала на кнопку в солнечный день, только когда начала поджариваться. Информационно-развлекательный комплекс быстро коннектируется со смартфоном и без задержек транслирует любимую музыку, однако качество звука оставляет желать лучшего. Или вот двери, которые практически невозможно закрыть с первого раза.

Единственное развлечение, доступное пассажирам второго ряда — крутить колесико дефлектора климатической установки (двухзонной, кстати). Еще можно играться с подлокотником. Обогрева сидений, USB-портов или чего-то другого сзади не предусмотрено даже в старшей (в России) комплектации. И это может показаться странным, ведь в иных каталогах указано, что MG 6 относится к D-классу, что само по себе подразумевает широкий перечень оснащения. Но, повторю, машину презентовали в 2017-м — не так уж и странно по тогдашним меркам.

А вообще, конечно, упоминание D-класса (на сайтах некоторых дилеров даже «бизнеса») в контексте этой модели вызывает вопросы. Бог с ним, с оснащением — возьмем размеры. По своим габаритам MG 6 почти идентичен «четвертой» Skoda Octavia (которая, как мы помним, все же С-класс), и он ощутимо короче Kia Optima — даже образца конца 2010-х. Помимо прочего, у нашего «британца» довольно скромный багажничек — всего 424 литра (у той же «Окташки» 600 л).

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Динамика у MG 6 тоже отнюдь не «дэшная», хотя, казалось бы, под капотом поселились аж 168 «турболошадок». Очевидно, их «душит» недонастроенный преселектив на семь ступеней, обрабатывающий запросы водителя со скоростью интернета стандарта 2G. Немного выручает спорт-режим коробки: например, он чуть снижает градус экстремальности во время затяжных обгонов на подъеме дороги. Но, думается, что не помешали бы программные вмешательства.

Разгон до первой сотни? Заявлено, что без малого 9 секунд, а по ощущениям — просто «есть». Максималка? 210 км/ч, но едва ли вам захочется ехать так быстро. Уже на 130 км/ч на «платках» появляется легкий дискомфорт, поскольку при малейшем намеке на колейность лифтбэк начинает «плыть». Хотя не исключаю, что все дело в особенностях конкретного автомобиля или шинах (тестовый MG 6 был «обут» в Bridgestone). Но что есть, то есть.

При этом работу подвески в городских условиях — на «лежаках», стыках, небольших неровностях покрытия — я бы оценила на четыре с плюсом. Рулевое — на твердую пятерку. Тормоза вполне адекватные. Расход топлива (около 8 л в смешанном цикле) — тоже. Шумоизоляция — увы, прочерк. Но этот момент, ладно, спишем на возраст модели — об акустическом комфорте азиаты задумались относительно недавно. В общем, все бы в городе хорошо, если бы не один нюанс. Тот, о котором мы уже говорили. Да, опять коробка.

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Когда ползешь на низких оборотах в пробке, не покидает чувство, будто машина вот-вот заглохнет. Словно ты вернулся в те времена, когда только учился ездить на «механике», забывая иной раз переходить на более низкую ступень при замедлении. Это слегка нервирует. Как и не шибко аккуратные переключения передач в принципе — в любом режиме и на любой скорости. Но только в первые дни — со временем к повадкам «шестерки» привыкаешь.

Правда ли, что MG 6 обладает спортивным характером, как заявляют продавцы? Я бы с этим не согласилась. Даже если говорить исключительно о внешнем виде. Ну да: покатая (как и у любого другого лифтбэка) крыша, восемнадцатые (опять же, в старшей версии) колеса, благородный красный цвет кузова. Гармоничная мордашка, напоминающая то ли «Мазду», то ли «Ягуар». И фонари, будто подсмотренные у «мерседесовского» С-класса. Да и ни к чему «британцу» этот псевдоспорт — и без него хорошо выглядит, очаровывая и молодежь, и старшее поколение.

Вот мой отец, преданный фанат небезызвестной баварской марки, по завершении дня, проведенного на пассажирском кресле MG 6, признался, что рассмотрел бы эту машину к покупке, если бы надумал махнуть свою подуставшую BMW 5-серии на что-то из того, что нынче красуется в дилерских шоу-румах. Конечно, не только и не столько из-за дизайна экстерьера. Просторная, говорит, вменяемая, понятная. Правда, это было до того, как я озвучила цену лифтбэка.

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Сейчас, то есть в июне 2025-го, за MG 6 в базовой комплектации Comfort просят 3 099 000 рублей, в старшей Deluxe — 3 199 000. Разница в сотню тысяч целковых обусловлена боковыми подушками безопасности спереди, диаметром колесных дисков (17 или 18), функцией электрического складывания зеркал заднего вида, бесключевым доступом и возможностью управлять всеми стеклоподъемниками одним касанием (в стандарте — только водительским). В общем, оправдана. Чего не скажешь о стоимости автомобиля в целом.

При всем уважении к европейской марке, ее богатой истории и былым заслугам три с небольшим миллиона за ту MG 6, что нам предлагают, это много. Все-таки модель образца конца 2010-х. Все-таки с технической точки зрения она, скорее, китайская. Все-таки можно было лучше настроить коробку передач. Да в конце концов за те же деньги сейчас продается одноклассник Changan Uni-V — тот, что по многим объективным и субъективным показателям превосходит нашего сегодняшнего героя.

Скинули бы полмиллиона (за счет спецпредложений или прямой безусловной скидки) — был бы совсем другой разговор. Потому что глобально лифтбэк получился неплохой. И спокойных водителей, которые прежде всего ценят удобство, простоту и сдержанность во внешнем виде, он бы устроил. Да за «шестеркой» выстроились бы очереди! Впрочем, шанс, что дилеры поумерят свои аппетиты, есть. Ведь продажи MG идут не то чтобы хорошо — с начала года россияне приобрели всего 153 автомобиля. При том что продуктовый ряд включает аж 10 моделей...