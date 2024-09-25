Эксперт рассказал о плюсах и минусах подержанного кроссовера BAIC X35

BAIC X35 — компактный кроссовер, появившийся на российском рынке относительно недавно — летом прошлого года. И, надо сказать, этот «китаец» сумел привлечь внимание автолюбителей. В первую очередь, понятное дело, ценой. В автосалоне его сегодня можно взять за вменяемые по нынешним временам 2 200 000 рублей. Однако на вторичном рынке машины с пробегами в 15 000- 20 000 км стоят куда дешевле — от 1 300 000 до 1 800 000 «деревянных». Вроде бы — очень хорошее предложение. Но давайте оценим все плюсы и минусы этого SUV, прежде чем принимать решение о покупке подержанного экземпляра. И в этом порталу «АвтоВзгляд» поможет автоэксперт Анастасия Байбароша — руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг».

— И по традиции начнем с «сердца» автомобиля, — начинает свою оценку «паркетника» г-жа Байбароша, — его двигателя. BAIC X35 предлагается с двумя вариантами силовых установок: атмосферным мотором мощностью 112 л.с. и турбированным, выдающим 136 л.с. Оба имеют объем 1,5 литра, что оптимально для городского «паркетника». Особенно интересен второй вариант, обеспечивающий неплохую динамику в потоке. Хотя если говорить о подержанных экземплярах, то, возможно, стоит отдать предпочтение атмосферному.

В любом случае надо помнить, что конструкторы постарались сделать двигатель неприхотливым, установив сравнительно невысокую степень сжатия и использовав распределенный впрыск топлива. Это техническое решение позволяет использовать бензин с октановым числом 92 и выше.

Что касается трансмиссии, то здесь X35 предлагает выбор между механической коробкой передач и вариатором. Вариатор заслуживает отдельного внимания. По отзывам специалистов, его конструкция проста, отработана и надежна: оптимальный вариант, обеспечивающий плавность хода и экономичность.

Подвеска «китайца» имеет классическую конструкцию: спереди независимая типа McPherson, сзади -полузависимая торсионная балка. Такая компоновка держит хороший баланс между комфортом и управляемостью, что особенно важно при езде в мегаполисе. а клиренс в 180 мм позволяет уверенно преодолевать небольшие препятствия, хотя стоит учитывать, что это значение указано для ненагруженного автомобиля.

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Тормозная система BAIC X35 также заслуживает похвалы: дисковые тормоза на всех колесах (передние -вентилируемые) обеспечивают эффективное замедление. Дополнительно автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом с функцией Auto Hold, что повышает удобство эксплуатации.

Отдельно стоит отметить наличие современных систем безопасности. BAIC X35 оснащен ABS, EBD, ESP, TCS и другими электронными помощниками. Оснащение этой модели системами безопасности в целом можно считать достаточным. Если сравнивать нашего героя с другими моделями в этом классе, то по части оснащения именно системами безопасности он не уступает конкурентам. Например, у Chery Tiggo 4 Pro также есть ABS, ESP, фронтальные подушки и система крепления для детских кресел. А у моделей Haval Jolion и Belgee X50 помимо базовых систем безопасности могут быть доступны опциональные элементы, такие как боковые подушки.

Иными словами, набор систем безопасности BAIC X35 находится на среднем уровне для данного класса автомобилей. Он обеспечивает необходимый уровень активной и пассивной защиты, но при этом уступает некоторым конкурентам по части дополнительных опциональных систем. Тем не менее, основные требования по безопасности BAIC X35 удовлетворяет. Однако у BAIC X35 есть и свои минусы.

Фото портала АвтоВзгляд.

Один из них — отсутствие полноценной оцинковки кузова. Вместо этого используется катафорезный грунт без цинка. Хотя производитель предоставляет гарантию на кузов 5 лет или 150 000 км пробега, его долговечность в российских условиях может вызывать вопросы.

Расход топлива BAIC X35 в городском цикле составляет 9-10 литров на 100 км, что несколько выше заявленных производителем значений. Это можно считать небольшим минусом, особенно учитывая компактные размеры автомобиля.

В заключение можно сказать, что BAIC X35 представляет собой интересное предложение в сегменте компактных кроссоверов. Его технические характеристики, надежность основных узлов и агрегатов, а также современное оснащение делают его достойным конкурентом более известных брендов.

Однако потенциальным покупателям подержанных экземпляров стоит учитывать особенности антикоррозийной защиты и реальный расход топлива. В целом, и новый, и подержанный BAIC X35 может стать хорошим выбором для тех, кто ищет современный, технически оснащенный автомобиль по разумной цене, — подводит итог наш эксперт.