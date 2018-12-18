Французы представили летающий мотоцикл

Фото: Lazareth
Французская мастерская Lazareth Auto-Moto, которая расположилась в Анеси-ле-Вьё, славится своими необычными проектами. За примером далеко ходить не надо: эта команда переделала Peugeot 406 для небезызвестного фильма «Такси». И вот компания представила тизерное видео с летающим мотоциклом в главной роли.
Светлана Ермолаева

Судя по всему, фантастическую новинку, получившую название Lazareth LMV 496, построили на основе еще одного оригинального детища мастерской — LM 847. Последний оснастили сразу четырьмя колесами, а в движение его приводит 470-сильная V-образная «восьмерка» Maserati объемом 4,7 л.

Ролик отчетливо показывает, что в центр каждого из четырех колес летающей новинки вмонтирован небольшой реактивный двигатель.

Сами колеса подвешены таким образом, что способны из вертикального положения переводиться в горизонтальное. И вот дело за малым — мотоцикл поднимается в верх с помощью реактивной тяги.

Никакой технической информации французы не предоставляют. Так же как и не объясняют, каким образом мотоцикл движется вперед, когда уже оторвался от земли, да и в тизере это остается за кадром. Скорее всего, ответы на все вопросы Lazareth даст 31 января следующего года, когда летающая двухколесная техника будет представлена широкой публике.

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18 декабря 2018
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