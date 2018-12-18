Французы представили летающий мотоцикл

Судя по всему, фантастическую новинку, получившую название Lazareth LMV 496, построили на основе еще одного оригинального детища мастерской — LM 847. Последний оснастили сразу четырьмя колесами, а в движение его приводит 470-сильная V-образная «восьмерка» Maserati объемом 4,7 л.

Ролик отчетливо показывает, что в центр каждого из четырех колес летающей новинки вмонтирован небольшой реактивный двигатель.