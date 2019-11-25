В России за огромные деньги продают мотоцикл, как у Дэвида Бекхэма

Представленный нашим соотечественникам на интернет-площадке auto.ru мотоцикл Confederate Combat Fighter G51 Black Flag — один из 30-и байков этой спецверсии с порядковым номером 12. Причем данный экземпляр, судя по всему, единственный, привезенный в Россию.
Ультраэксклюзивный образец из Соединенных Штатов за 11 500 000 рублей вооружен 2,2-литровой V-образной «четверкой» мощностью 200 л. с. Мотоцикл, помимо незабываемого ценника, получил несколько оригинальных деталей.
Так, в бензобаке, расположенном под сиденьем, а также в корпусе для газораспределительного механизма инженеры установили так называемые смотровые окошки. Можно подсмотреть и за работой дроссельных заслонок. Оригинальную конструкцию получили передняя подвеска и тормозная система.
Напомним, компания Confederate была основана в 1991 году адвокатом Мэтью Чемберсом и прославилась своими мотоциклами класса люкс. Байки этого бренда покупали голливудские звезды Том Круз, Брэд Питт, Джон Траволта и Николас Кейдж, а также футболист Дэвид Бекхэм и король Иордании Абдулла II. Весной прошлого года марка отвергла ДВС и начала строить технику на батарейках.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» решил напомнить всем, у кого открыта категория «А» и душу греет наличие своего байка, как правильно подготовить к зимнему хранению свой мотоцикл. Проверить себя на знание этих непреложных правил можно здесь.