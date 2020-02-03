В России продают аварийно-опасные мотоциклы Harley-Davidson

Фото: Harley-Davidson
В России к дилерам пригласили владельцев мотоциклов Harley-Davidson, проданных с июня 2019 года по настоящее время. Специалисты бренда обнаружили в одной из систем активной безопасности серьезный дефект, способный привести к аварии.

Под сервисное мероприятие попали 15 мотоциклов Harley-Davidson TG1 (семейство Trike). Американскую технику подвело программное обеспечение антипробуксовочной системы. Дефект может неожиданно заставить сработать задний тормозной механизм, что, в свою очередь, сильно увеличивает риск аварии.

Бракованные мотоциклы требуют обновления ПО в условиях официального автосервиса. Представители марки непременно в ближайшее время оповестят владельцев проблемной техники о возможных неполадках. Но можно и самостоятельно понять, подпадает ли мотоцикл под отзыв.

Для этого нужно зайти в раздел «Сервисы» на сайте Росстандарта, где в строку интерактивного поисковика ввести VIN. И система выдаст все сервисные акции, под которые попадало транспортное средство. Если нашлись совпадения, необходимо связаться с «официалами» и записаться на ремонт.

Кстати, в апреле 2019 года мотоциклы Harley-Davidson уже попадали под отзыв в нашей стране. Как писал портал «АвтоВзгляд», мероприятие коснулось почти 200 двухколесных машин с неисправными тормозными суппортами.

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3 февраля 2020
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