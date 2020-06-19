Как масло угорает над байкерами

В общем, чтобы не промахнуться с выбором, в первую очередь надо ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя техники. В умной брошюре рассказано не только про вязкостные характеристики масла, но и про так называемые классы защиты, про необходимые присадки, про климатические условия эксплуатации…

В инструкции к «коню» скорее всего будет упомянут бренд масла, который рекомендует завод-изготовитель. Но ключевое слово здесь именно «рекомендация», а право выбора масла остается за мотовладельцем. Ведь нередко мотопроизводитель по просьбе поставщика масел рекомендует смазку с так называемым естественным угаром, то есть, когда в процессе эксплуатации смазка частично исчезает из картера (при условии, что цилиндропоршневая группа в идеальном состоянии). Для изготовителя масла это безусловный плюс, ведь владелец техники покупает смазку не только при плановой замене, но и в процессе эксплуатации. А вот для байкера использование такого продукта довольно обременительно. Ведь мало того, что постоянно нужно возить с собой пузырек на доливку, так если ты проморгал уровень — движок гарантированно словит клина.

Кроме того, на рынке много подделок. И вроде покупаешь баночку с маслом от известного производителя, а в итоге через тысячу-другую километров в картере вместо текучей золотистой жидкости — густые «сопли» черного цвета.