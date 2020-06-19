Как масло угорает над байкерами

Лубриканты для мотоциклов гораздо более технологичны и сложны, нежели для подавляющего большинства автомобилей. Если мотор авто работает в среднем в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин, то силовые агрегаты спортбайков редко опускают стрелку тахометра ниже 6000 об/мин. Сами понимаете, абы какую смазку в такой движок не зальешь. Впрочем, даже если на канистре с маслом написано «Мото» — это еще не гарантия, что содержимое приживется в моторе моцика
Дело в том, что мотоциклы делятся на классы и подклассы, причем каждый со своими особенностями эксплуатации. Именно поэтому не получается создать универсальное масло, которое одинаково подходило и для «литрового» спортбайка, который мчит по трассе на постоянных высоких оборотах, и для 250-«кубового» эндуро, которому характерен «рваный» режим работы мотора преимущественно на средних оборотах. Само собой разумеется, на выбор масла влияет не только режим эксплуатации, но и кубатура движка, количество цилиндров, особенности систем смазки и охлаждения…
В общем, чтобы не промахнуться с выбором, в первую очередь надо ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя техники. В умной брошюре рассказано не только про вязкостные характеристики масла, но и про так называемые классы защиты, про необходимые присадки, про климатические условия эксплуатации…
В инструкции к «коню» скорее всего будет упомянут бренд масла, который рекомендует завод-изготовитель. Но ключевое слово здесь именно «рекомендация», а право выбора масла остается за мотовладельцем. Ведь нередко мотопроизводитель по просьбе поставщика масел рекомендует смазку с так называемым естественным угаром, то есть, когда в процессе эксплуатации смазка частично исчезает из картера (при условии, что цилиндропоршневая группа в идеальном состоянии). Для изготовителя масла это безусловный плюс, ведь владелец техники покупает смазку не только при плановой замене, но и в процессе эксплуатации. А вот для байкера использование такого продукта довольно обременительно. Ведь мало того, что постоянно нужно возить с собой пузырек на доливку, так если ты проморгал уровень — движок гарантированно словит клина.
Кроме того, на рынке много подделок. И вроде покупаешь баночку с маслом от известного производителя, а в итоге через тысячу-другую километров в картере вместо текучей золотистой жидкости — густые «сопли» черного цвета.
Чтобы не нарваться на фальсификат, масла лучше покупать не в придорожных лавках запчастей, в фирменных магазинах. Например, немецкая компания Liqui Moly имеет собственную сеть, в которой работают продавцы-консультанты высокого уровня. Они по специальным таблицам помогут подобрать именно то масло, которое нужно вашему мотоциклу.
Тем более, что в продуктовой линейке бренда есть практически все, что может потребоваться для ухода за байком. С 2013 года компания вывела на рынок более 100 наименований продукции для обслуживания мототехники и на сегодняшний день заслужено считается одним из фаворитов в области химии, выпускаемой для мототехники.
И если говорить о мотомаслах от Liqui Moly, то компания разделила свои продукты на два сегмента. Это Street — для техники, эксплуатирующейся по дорогам общего пользования. И Offroad — для внедорожной мототехники. В маселах из первой линейки используются присадки, позволяющие долгое время эксплуатировать мотор на высоких оборотах, при этом предотвращать образование нагара и расхода масла.
Внедорожная же техника эксплуатируется преимущественно на малых скоростях. Однако нагрузка на мотор при этом более высокая, чем на дорожной технике, и кроме того — неравномерная. То грязь, то крутые затяжные подъемы, то водные броды, в которых нагретое в картере масло резко остывает. Низкая скорость, внешние загрязнения систем охлаждения и в целом «рваная» нагрузка приводят к повышению рабочей температуры деталей двигателя и масла, возрастает термическая нагрузка, это сильно сказывается на рабочих характеристиках. Бездорожье, это грязь, пыль и песок, попадание которых в двигатель черевато повышенным износом деталей мотора. Именно поэтому в маслах из линейки Offroad используется целый комплекс специальных присадок, позволяющих в разы продлить срок службы мотора.
Каждая линейка имеет ряд подгрупп, которые соответствуют определенным направлениям по эксплуатационному применению. В Street — это, прежде всего, мотоциклы, скутера и карты. А в Offroad — внедорожные мотоциклы квадроциклы и их разновидности, а так же снегоходы. Разумеется, не забыл производитель и о 2-х тактной технике: масла для нее присутствуют в ассортименте обеих линеек и обозначаются, как 2-T.