Объявлен шорт-лист новой российской премии «Мотоцикл года»

Премия «Мотоцикл года» построена по той же схеме, что и аналогичные конкурсы для автомобилей. То есть в список номинантов попали модели, что появились в шоу-румах в уходящем году.

Стоит отметить, что в числе претендентов на победу оказались не только громкие премьеры — такие, как, скажем, BMW R18 или Harley Davidson Pan America 1250 — но и байки, претерпевшие легкое обновление. Например, Ducati Diavel 1260 из лимитированной серии Lamborghini или Triumph Rocket 3R Black — единственный серийный мотоцикл с двигателем в 2,5 л.