Объявлен шорт-лист новой российской премии «Мотоцикл года»

Премия «Мотоцикл года» построена по той же схеме, что и аналогичные конкурсы для автомобилей. То есть в список номинантов попали модели, что появились в шоу-румах в уходящем году.
Стоит отметить, что в числе претендентов на победу оказались не только громкие премьеры — такие, как, скажем, BMW R18 или Harley Davidson Pan America 1250 — но и байки, претерпевшие легкое обновление. Например, Ducati Diavel 1260 из лимитированной серии Lamborghini или Triumph Rocket 3R Black — единственный серийный мотоцикл с двигателем в 2,5 л.
При составлении шорт-листа предусматривалось аж 14 классов. Самой массовой номинацией стали среднекубатурные найкиды, пользующиеся особой популярностью в нашей стране. Здесь представлены сразу 9 моделей, в числе которых есть как бестселлеры, вроде Yamaha MT-07, так и итальянские специалитеты — тот же MV Agusta Brutale 800 RR.
На звание лучшего электрического дорожного мотоцикла претендует Zero SE-S и Simargl Electro R3. А самой необычной моделью, попавшей в шорт-лист премии, стал «зеленый» эндуро EMAX DWX 250, разработанный российскими инженерами. В общем, организаторы и жюри подошли к вопросу серьезно — постарались максимально охватить рынок, чтобы объективно оценить все новинки, добравшиеся до нас.
Остается лишь добавить, что итоги первой российской премии «Мотоцикл года» подведут 31 октября.