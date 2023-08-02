«Триумф» из Поднебесной: тест-райд мотоцикла Changjiang Adept 700 Solo

Неплохо должен проявлять себя и двигатель — на Adept 700 установлен доработанный китайцами мотор 650 см3, хорошо знакомый владельцам, например, «Ерша» (Kawasaki ER−6) и уже давно должным образом зарекомендовавший себя. 75-сильный мотор весьма резво таскает Adept 700, а настроенный «кастомный» звук выпускной системы только подогревает эту динамику, пусть даже и на сенсорном уровне.

К тому же при торможении двигателем выпуск дает прикольный «отстрел» — не сказать, что громкий, зато стильный. В результате создается эффект, будто CJ реально валит, а он действительно обладает неплохими динамическими характеристиками. Ну удивление неплохо себя показали тормозные механизмы — разумеется, с ABS. Даже наличие по одному диску на каждом колесе оказалось достаточно для 210-килограммового байка.

Использовать Adept на «дальняке» хоть и вполне возможно, но все же не совсем логично: все-таки мотоциклы типа «боббер» больше подходят для относительно коротких прохватов по городу, да и классическая прямая посадка в стиле «высоко сижу — далеко гляжу», пришедшая в мир мотоциклов еще в середине прошлого века, весьма удобна в повседневной эксплуатации. Разве что сиденье показалось довольно жестким — после длительной езды драгоценная пятая точка все же затекает.