«Триумф» из Поднебесной: тест-райд мотоцикла Changjiang Adept 700 Solo

Adept 700 имеет брутальный черный матовый окрас, двигатель и выхлопные трубы также оформлены в этом цвете. Пластиковые накладки на боковины бензобака будят в воображении воспоминания об отечественных «Уралах» и «Днепрах», а колесные диски нарочито сделаны спицевыми — отсыл к олдскулу, не иначе. Самое интересное, что водительское седло имеет собственное, отдельное крепление, а сиденье «двойки» можно вообще снять вместе с кронштейном, открутив всего 4 болта, и тогда Adept станет похожим на… да-да, Triumph Bobber Black. Даже петля фиксатора заднего крыла похожа, и круглый задний стоп-сигнал. Правда, у нашего героя он большего диаметра.
Однако ни в коем случае нельзя утверждать, что китайцы в который раз скопировали очередного британского «подданного», но опытному мотоциклисту сразу становится понятно, каким мотопроизводителем вдохновлялись создатели «Адепта». Чего уж там греха таить, выглядит мотоцикл действительно довольно круто.
Неплохо должен проявлять себя и двигатель — на Adept 700 установлен доработанный китайцами мотор 650 см3, хорошо знакомый владельцам, например, «Ерша» (Kawasaki ER−6) и уже давно должным образом зарекомендовавший себя. 75-сильный мотор весьма резво таскает Adept 700, а настроенный «кастомный» звук выпускной системы только подогревает эту динамику, пусть даже и на сенсорном уровне.
К тому же при торможении двигателем выпуск дает прикольный «отстрел» — не сказать, что громкий, зато стильный. В результате создается эффект, будто CJ реально валит, а он действительно обладает неплохими динамическими характеристиками. Ну удивление неплохо себя показали тормозные механизмы — разумеется, с ABS. Даже наличие по одному диску на каждом колесе оказалось достаточно для 210-килограммового байка.
Использовать Adept на «дальняке» хоть и вполне возможно, но все же не совсем логично: все-таки мотоциклы типа «боббер» больше подходят для относительно коротких прохватов по городу, да и классическая прямая посадка в стиле «высоко сижу — далеко гляжу», пришедшая в мир мотоциклов еще в середине прошлого века, весьма удобна в повседневной эксплуатации. Разве что сиденье показалось довольно жестким — после длительной езды драгоценная пятая точка все же затекает.
Конечно, не обошлось и без «косяков», ну а кто безгрешен? Вон и легендарные некогда представители немецких автоконцернов сегодня подрассыпаются. Но надо отдать должное китайцам — они очень оперативно и адекватно реагируют на критику и так же быстро совершенствуются, исправляя огрехи.
Так, расшатывающиеся рукоятки руля («грипсы») — кстати, оснащенные подогревом — на заводе в Поднебесной уже приняли к рекламации, а крайне неудобную лапку переключения передач, рассчитанную, видимо, на крохотные китайские ножки, уже переделали. Причем пластиковый образец приехал к дилеру всего через неделю в качестве лекала, но наши умельцы-мастера решили еще разок его усовершенствовать, чтобы российским байкерам было комфортнее.
Так что производитель Changjiang явно не стоит на месте, китайцы даже согласились для нашего рынка снять все «непонятные» шильдики, а, возможно, и заменить их на что-то более выговариваемое. В любом случае, стремление наших соседей идти на компромиссы, исходя из реалий и коньюктуры отечественного рынка, безусловно, похвальны.
Лет 15 назад я впервые в жизни увидел вживую китайский автомобиль — то ли FAW, то ли Chery, сейчас уже не помню точно. Но я помню наверняка тот неописуемый панический ужас, который я испытал, прикоснувшись к сему чуду чудному. Кривые зазоры, отваливающиеся уплотнители, ветер свищет изо всех щелей…
Сегодня отдельные модели «китайцев» уже способны заткнуть за пояс некоторых «европейцев» и прочих маститых конкурентов. В мире мотоциклостроения подобные перемены видны еще ярче, да и происходят они гораздо стремительнее — ведь это только у нас на двух колесах можно ездить лишь 5—6 месяцев в году, а вот в Азии это основной вид транспорта.
Так что пока мы все тут надрывали от смеха животы, разглядывая неказистые поделки азиатов, они времени даром не теряли. И то ли еще будет!