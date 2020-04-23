Почему Московский автосалон 2020 года перенесли на неопределенный срок

Автомобильные выставки отменяюся или же перенося на более поздние сроки одна за другой. Женевский автосалон отменили за четыре дня до начала, в другое время пройдут Пекинское и Нью-йоркское моторшоу. Не суждено в этом году состояться и Московскому.

На официальном сайте организаторов появилось сообщение, что ММАС-2020, который должен был пройти с 26 августа по 6 сентября в «Крокус Экспо», переносится. Причем — на неопределенный срок. И это настораживает, потому что прочие международные выставки поспешили хотя бы предварительно назначить время, когда они все-таки состоятся.

— Решение о новых сроках будет принято с учетом анализа всех факторов: эпидемиологической безопасности, экономической ситуации на автомобильном рынке, а также финансового положения участников и посетителей, — прокомментировал ситуацию директор проекта ММАС Петр Тутарашвили.

Похоже, ранние прогнозы относительно московского мероприятия оправдались. Мало того, и причины тоже были названы верно. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, и без всяких коронавирусов Московский автосалон, скорее всего, не состоялся бы или имел громкий провал. Желающих заявить о себе на этом мероприятии, судя по всему, было не просто мало, а очень мало. Это финансово не оправдано: дешевле организовать отдельное мероприятие. А сейчас и вовсе все актуальнее становится онлайн-формат.