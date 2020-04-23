Почему Московский автосалон 2020 года перенесли на неопределенный срок

Фото: mas-expo.ru
Как и предполагалось, Московский автосалон-2020, открывающий двери раз в два года в конце лета, в этом году проходить не будет. Одна из непреодолимых причин — коронавирусная пандемия, в борьбе с которой отменяются все массовые мероприятия. Но она, уверен портал «АвтоВзгляд», не единственная.

Автомобильные выставки отменяюся или же перенося на более поздние сроки одна за другой. Женевский автосалон отменили за четыре дня до начала, в другое время пройдут Пекинское и Нью-йоркское моторшоу. Не суждено в этом году состояться и Московскому.

На официальном сайте организаторов появилось сообщение, что ММАС-2020, который должен был пройти с 26 августа по 6 сентября в «Крокус Экспо», переносится. Причем — на неопределенный срок. И это настораживает, потому что прочие международные выставки поспешили хотя бы предварительно назначить время, когда они все-таки состоятся.

— Решение о новых сроках будет принято с учетом анализа всех факторов: эпидемиологической безопасности, экономической ситуации на автомобильном рынке, а также финансового положения участников и посетителей, — прокомментировал ситуацию директор проекта ММАС Петр Тутарашвили.

Похоже, ранние прогнозы относительно московского мероприятия оправдались. Мало того, и причины тоже были названы верно. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, и без всяких коронавирусов Московский автосалон, скорее всего, не состоялся бы или имел громкий провал. Желающих заявить о себе на этом мероприятии, судя по всему, было не просто мало, а очень мало. Это финансово не оправдано: дешевле организовать отдельное мероприятие. А сейчас и вовсе все актуальнее становится онлайн-формат.

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23 апреля 2020
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