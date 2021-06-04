Охота за морем: из Москвы к северам на эксклюзивной LADA Vesta

Кто сказал, что отпуск на автомобиле обязательно должен проходить на юге? Так мы и решили, и загрузившись в LADA Vesta Exclusive, отправились в Архангельскую область. Тем более, что и цифру по километражу предстояло преодолеть красивую — от Москвы до Архангельска «один-два-три-четыре» или 1234 км.

Итак, в глубокое чрево багажного отделения Vesta запиханы продукты из расчета на 5 дней, удочки, снасти и, конечно же, охотничьи ружья — именно через Архангельскую губернию проходит маршрут перелета гусей, а сезон охоты как раз в разгаре (лицензиями мы, понятное дело, обзавелись заранее). Нужно отметить, что трасса «Холмогоры», более известная, как Ярославское шоссе, по большей части проходит по легендарному Золотому кольцу, так что с достопримечательностями проблем не возникает.