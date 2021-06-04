Охота за морем: из Москвы к северам на эксклюзивной LADA Vesta

Кто сказал, что отпуск на автомобиле обязательно должен проходить на юге? Так мы и решили, и загрузившись в LADA Vesta Exclusive, отправились в Архангельскую область. Тем более, что и цифру по километражу предстояло преодолеть красивую — от Москвы до Архангельска «один-два-три-четыре» или 1234 км.
Итак, в глубокое чрево багажного отделения Vesta запиханы продукты из расчета на 5 дней, удочки, снасти и, конечно же, охотничьи ружья — именно через Архангельскую губернию проходит маршрут перелета гусей, а сезон охоты как раз в разгаре (лицензиями мы, понятное дело, обзавелись заранее). Нужно отметить, что трасса «Холмогоры», более известная, как Ярославское шоссе, по большей части проходит по легендарному Золотому кольцу, так что с достопримечательностями проблем не возникает.
Едва только покинув пределы столицы и миновав город всея космонавтики Королев, начинаются знакомые каждому с детства названия — Сергиев-Посад (экс-Загорск), Переславль-Залесский, Ростов и, конечно же, Ярославль.
Дорога достаточно ровная и красивая, а асфальтовое покрытие недавно было неплохо отремонтировано, дорожные знаки на своих местах. По пути есть немало мест, где можно сделать пит-стоп для заправки, да и желудок дозаправить можно без проблем. Но лучше всего сделать остановку в Переславле или Ярославле для перекуса — в центре этих древнерусских городов есть возможность окунуться в атмосферу прошлого века, а в заведениях нет недостатка.
Далее маршрут пролегает через соседнюю, одну из крупнейших областей — Вологодскую, где северная природа России поражает своим великолепием и бескрайними просторами. Из известных населенных пунктов здесь Вельск и Шенкурск, далее трасса пойдет уже вдоль могучей реки Северной Двины вплоть до самого Архангельска. Буквально в получасе езды от города, упираешься в так называемое Сухое море, дальше только Двинская губа и Белое море.
Здесь живут северные народности вроде поморов, издревле промышлявшие рыбной ловлей и охотой. Местные острова печально знамениты своими лагерями и тюрьмами еще с первой половины ХХ века, однако, несмотря на зловещий налет таинственности и мрачности, девственная природа мало кого оставит равнодушным. Тем более, что погода нас порадовала — несмотря на почти 1,5-тысячную удаленность от столицы, на севере стояла самая настоящая летняя жара +26 градусов.
По факту трассе Москва-Архангельск можно выставлять твердую «4» по пятибальной шкале — дорога вся отремонтирована, да и поддерживается на федеральном уровне. Есть небольшое количество «блюм-блюмов» в виде неглубоких колдобин и неровностей на территории Архангельской области, но ремонты регулярно ведутся, а разметка исправно рисуется, даже слегка удивительно для довольно отдаленного севера.
На этом направлении практически нет автомобилей, обгонять приходится нечасто, да и то в основном дальнобойные фуры. А их водители сами подскажут вам указателями поворотов, когда можно идти на обгон, ведь как известно: высоко сижу — далеко гляжу. Да и сотрудников ДПС совсем немного и интересуются они, в основном, грузовыми машинами. LADA Vesta Exclusive с японским вариатором Jatco вполне достойно справляется с обгонами, да и расход топлива весьма приемлем — на уровне 8—9 литров на 100 км.
Почти 16 часов потребуется провести за рулем, чтобы добраться, наконец, до финальной точки нашего маршрута — приблизительно в 40 км севернее Архангельска суша заканчивается, и дальше придется идти по воде. Конечная точка — россыпь островов в устье Двины. Дальше — только бескрайние просторы Белого моря.
Именно здесь, практически при полном отсутствии хомо сапиенс, одни из лучших мест для охоты и рыбалки. В соответствующий сезон, разумеется. Вокруг умиротворяющая тишина и абсолютно непуганые звери и птицы. Не зря в эти места ездят биологи и ученые в экспедиции. Всего чуть больше 1200 км от столицы, а совсем другой мир.
Наша страна — огромная и очень красивая, и пусть не везде и всюду можно проехать с комфортом, но дороги постепенно строятся и ремонтируются, а посмотреть и в самом деле есть на что.