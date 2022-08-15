«Дикий туризм»: как и где отдохнуть летом, чтобы ничего не потратить

Текущий год стал испытанием абсолютно для всех, а кошельки трещат не только у самых бедных слоев населения: традиционная поездка на море или в горы даже в экономичном режиме выльется в круглую сумму, которую «АвтоВзгляд» уже подсчитал. Остается родительская или другая «дружественная» дача, которая, как показывает практика, создаст больше негатива, чем позитива. Да и отдохнуть в тесных домиках на шести сотках получится не у всех. Что же делать и куда бежать?
В любой области и регионе есть привлекательные места для «дикого туризма», который в современных условиях можно сделать вполне комфортным: речь идет, конечно, о палаточном отдыхе. Вторая половина сделала «кислую мину»? Да она просто не умеет готовить настоящий кемпинговый лагерь! Спорим, полюбить палаточный городок можно с первого взгляда? Единственный секрет успеха — грамотная подготовка, с которой обязательно поможем.
Начать стоит с палатки: покупать шатер в сто квадратов совершенно необязательно, ведь всегда можно взять в аренду. Впрочем, добротная палатка «на вторичке» обойдется не более трех-пяти тысяч рублей, что выгоднее при условии поездки на неделю и более. Причем за эту сумму можно купить прям роскошный вариант, который прослужит много лет или будет после продан за те же деньги.
Далее идут спальные места: летний «спальник», который перекроет все потребности, стоит от 900 до 1500 рублей. Новый. Пенки — обязательное условие для безопасного и комфортного сна в палатке — 200 рублей за штуку, а если сходить на строительный рынок и купить два отреза тонкого утеплителя — и того дешевле.
Не забудьте подушки — едем в отпуск, а не в экспедицию. Также потребуются стол и стулья, который при здравом расчете можно приобрести на той же «доске объявлений» за 2000 рублей комплект. Котелок с треногой — еще тысяча, чайник — от 400 рублей, а чашки, ложки, поварешки можно и домашние взять. Мангал — жечь костер на земле можно не везде — стоит от 150 рублей, а хороший фонарик можно и у друзей позаимствовать.
Важный рецепт успеха — походный душ и туалет: специализированный «тент» для этих целей обойдется не дешевле 800 рублей, так что добавляем в бюджет 1600 за оба. Итого полностью комплектный кемпинг на двоих стоит менее 10 000 рублей.
Следующий пункт в списке — провиант. Соль, сахар, крупу, макароны, подсолнечное масло и овощи — не только картошку, но и огурцы с помидорами, а также прочих представителей «локал фуд» — можно закупить заранее вместе с тушенкой и другими консервами. А вот свежий хлеб, скоропортящиеся или требующие холодильника продукты — ну какой летний отпуск без мороженого — нужно будет докупать на месте. Поэтому, планируя маршрут, стоит озаботиться поиском ближайшего сельмага. Мы, портал «АвтоВзгляд», уже подбили бюджет на продукты: общая закупка с тремя посещениями ближайшего деревенского магазина, обошлась в 8 500 рублей на две персоны.
Кстати, о пчелках: маршрут. Тут миллион вариантов, но меньше всех — у жителей Первопрестольной. Причина проста: ближайшие к столице места либо застроены дачами с характерными заборами, либо заставлены миллионом других отдыхающих. Чем дальше от Москвы — тем комфортнее, уютнее и спокойнее будет на берегу. Поэтому наш вариант — Валдайские озера, да не Селигер, а что-нибудь уютнее и меньше. Благо таких навалом.
Платная магистраль М11 позволяет одолеть путь до заповедника всего за 5 часов, из которых час — на МКАДе. Заправок на М11 все еще немного, так что в Твери, где остался единственный бесплатный участок до самого Петербурга, заливаем полный бак и спокойно едем до точки назначения, которая находится примерно в 500 километрах от столицы.
Наш Mitsubishi L200, который волею судеб стал «отпускным» транспортом и расчетной единицей, не страдает повышенным потреблением топлива: по идеальной платной «лениградке» он сжигает 8 литров «солярки» на сто километров пути при средней скорости в 110 км/ч. Можно ехать и чуть быстрее, но тогда стремительно растет расход, что не особо выгодно с учетом длинных очередей на заправке.
Сразу подведем «кредит» по горючему: два бака по 70 литров, ценой в 51,50 за литр, обойдутся в 7 210 рублей. Сюда же добавляем оплату магистрали с оговоркой: зашли на «платник» мы в Зеленограде, а на обратном пути ушли в Твери в сторону «Новой Риги» — МКАД стоял. Так, к стоимости путешествия добавляются еще 2055 рублей.
Наш путь лежит в окрестности городка Валдай, где располагается удивительной красоты озеро Ужин. Теоретически, можно добраться и на легковушке, но самые красивые места доступны только внедорожникам. Благо у нас именно такой автомобиль: L200 обладает высоким дорожным просветом, постоянным полным приводом, двумя блокировками и тяговитым дизельным мотором, которые в тандеме позволяют забраться буквально в самые недра, где и народа меньше, и виды лучше.
На каждой устроенной для кемпинга площадке можно найти заготовленные дрова, а на выезде стоят мусорные баки. Чистота и благоустройства обойдутся в тысячу рублей на неделю, которые нужно оплатить заранее или сдать местным блюстителям природы. Кстати, это не взятка — нам выдали чек.
А дальше — чистой воды нирвана. Поют птицы, плещется рыба, мерно колышется волна. Городской житель однозначно скажет: тишина. Издалека доносится пение под гитару и треск костра, иногда в кронах пронесется хищная птица, а в кустах «горят пикселями» светлячки. Взятая с собой «музыка» так и осталась в рюкзаке — ну кто посмеет разрушить децибелами такую идиллию.
Отмеренная трудовым кодексом неделя пролетела быстро, оставив воспоминания лишь загаром да комариными укусами: собираясь на речку, не забудьте взять с собой все возможные репелленты, потому что «экология» в этих местах зашкаливает. Округлим траты на баллончики и спиральки до 1000 рублей — с запасом.
Семь дней в благости, комфорте и сытости на природе обошлись в 27 765 рублей на двоих, что совсем уж доступно даже по нынешним, глубоко кризисным меркам. Подготовка окупилась сторицей, поэтому распродавать скарб по окончанию отпуска желания не возникла — обязательно еще хотя бы раз повторим, ведь оно того стоило!