«Дикий туризм»: как и где отдохнуть летом, чтобы ничего не потратить

Начать стоит с палатки: покупать шатер в сто квадратов совершенно необязательно, ведь всегда можно взять в аренду. Впрочем, добротная палатка «на вторичке» обойдется не более трех-пяти тысяч рублей, что выгоднее при условии поездки на неделю и более. Причем за эту сумму можно купить прям роскошный вариант, который прослужит много лет или будет после продан за те же деньги.

Далее идут спальные места: летний «спальник», который перекроет все потребности, стоит от 900 до 1500 рублей. Новый. Пенки — обязательное условие для безопасного и комфортного сна в палатке — 200 рублей за штуку, а если сходить на строительный рынок и купить два отреза тонкого утеплителя — и того дешевле.

Не забудьте подушки — едем в отпуск, а не в экспедицию. Также потребуются стол и стулья, который при здравом расчете можно приобрести на той же «доске объявлений» за 2000 рублей комплект. Котелок с треногой — еще тысяча, чайник — от 400 рублей, а чашки, ложки, поварешки можно и домашние взять. Мангал — жечь костер на земле можно не везде — стоит от 150 рублей, а хороший фонарик можно и у друзей позаимствовать.

Важный рецепт успеха — походный душ и туалет: специализированный «тент» для этих целей обойдется не дешевле 800 рублей, так что добавляем в бюджет 1600 за оба. Итого полностью комплектный кемпинг на двоих стоит менее 10 000 рублей.