Шуйский тракт, или Почему не стоит затевать автопутешествие в Иваново

Чуть больше ста километров от Костромы все по той же трассе Р132 пролетают незаметно. Топливом, напомню, я в этом волжском городе не запасся, понадеявшись на довольно скромные аппетиты моего «коня». И китайский полноразмерный полноприводный кроссовер Exeed VX действительно не подвел — только на самом подъезде к «ситцевой столице» России машина напомнила, что пора бы и «закусить».

Любопытно, что на перегоне Кострома—Иваново—Суздаль—Гусь-Хрустальный—Рязань (около 500 км с учетом некоторых отклонений от маршрута) «китаец» показал просто фантастическую топливную экономию — меньше 8 литров на сотню. А в целом за время теста, пройдя ровно 3000 км в основном по загородным трассам, включая скоростные М11 и ЦКАД, заторную М8, медленную Р132 плюс множество коротких городских «перебежек), я хотя и не уложился в заявленные производителем 8,5 л/100 км, но результатом 9,6 л/100 остался очень доволен. Но вернемся к нашим 'туристическим баранам».

Р132 в этих местах не сильно загружена, с приличным покрытием, редкими камерами фиксации и местами очень живописна. Учитывая, что я берег горючку, то шел вальяжно, неторопливо, хотя магистраль позволяет и хулиганить — гаишники в этих местах, похоже, не водятся. Чем, кстати, охотно пользуются и костромские, и ивановские водители. Последние — так и вовсе безбашенные. Но если за городом их выкрутасы еще как-то нивелируются свободной дорогой, то в самом Иваново моторизованным гостям города надо держать ухо востро.