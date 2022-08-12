Шуйский тракт, или Почему не стоит затевать автопутешествие в Иваново

Чуть больше ста километров от Костромы все по той же трассе Р132 пролетают незаметно. Топливом, напомню, я в этом волжском городе не запасся, понадеявшись на довольно скромные аппетиты моего «коня». И китайский полноразмерный полноприводный кроссовер Exeed VX действительно не подвел — только на самом подъезде к «ситцевой столице» России машина напомнила, что пора бы и «закусить».
Любопытно, что на перегоне Кострома—Иваново—Суздаль—Гусь-Хрустальный—Рязань (около 500 км с учетом некоторых отклонений от маршрута) «китаец» показал просто фантастическую топливную экономию — меньше 8 литров на сотню. А в целом за время теста, пройдя ровно 3000 км в основном по загородным трассам, включая скоростные М11 и ЦКАД, заторную М8, медленную Р132 плюс множество коротких городских «перебежек), я хотя и не уложился в заявленные производителем 8,5 л/100 км, но результатом 9,6 л/100 остался очень доволен. Но вернемся к нашим 'туристическим баранам».
Р132 в этих местах не сильно загружена, с приличным покрытием, редкими камерами фиксации и местами очень живописна. Учитывая, что я берег горючку, то шел вальяжно, неторопливо, хотя магистраль позволяет и хулиганить — гаишники в этих местах, похоже, не водятся. Чем, кстати, охотно пользуются и костромские, и ивановские водители. Последние — так и вовсе безбашенные. Но если за городом их выкрутасы еще как-то нивелируются свободной дорогой, то в самом Иваново моторизованным гостям города надо держать ухо востро.
Лихо подрезать, ни в коем случае не пропустить, обсигналиться за секундную задержку на светофоре тут в порядке вещей. И все это на фоне посредственных дорог и дурно организованного движения. Короче говоря, автопутешественнику надо быть внимательным и аккуратным.
Особенно если учесть, что редкие местные достопримечательности разбросаны по городу и без колес знакомиться с ними крайне неудобно. Хотя знакомиться, если по гамбургскому счету, и не с чем. Пара церквей и монастырь, пара домов времен советского конструктивизма, пара знаковых построек 17-го и начала 20-го веков. При этом удовольствия от прогулок по архитектурно убогим улицам-площадям — никакого, в отличие от, скажем, очаровательного, во флере купеческого размаха и дворянской изысканности Ярославля.
Зато здесь ключом бьет музейная жизнь, если вы по этой части. Ситец, окаменелости и минералы, картины, оружие, советская власть и даже автомобили (полная коллекция «Волг» с вкраплениями «Чаек» и ЗиЛов) представлены здесь на многочисленных экспозициях в полный рост. Но в целом, повторю, Иваново — простой, скучный и несуразный город, застрявший в СССР.
В этом смысле близлежащая Шуя куда «наряднее» с ее коротеньким «Арбатом», музеем Бальмонта, чудесным старинным вокзалом, любопытной усадьбой Павлова (ударение на второй слог), шикарным собором Воскресения Христова и, разумеется, музеем «Казенный винный склад №3». Ну, не столько музеем, сколько магазином, торгующим потрясающей — настоятельно рекомендую — местной «ликеркой» в антураже вино-водочной старины ушедших эпох.
Иными словами, если вы задались целю полностью покорить «Золотое кольцо», то проскакивайте Иваново ходом, притормозите в Шуе и направляйтесь в Суздаль. Где, кроме вечных его красот, и кормят превосходно, и ночлег отменный. А в городе невест (их, кстати, тут все меньше, «благодаря» тотальной ликвидации ткацких и смежных производств) и поесть с чувством, с толком, с расстановкой негде, и гостиничный сервис не на высоте.
Единственный современный отель «Русский Манчестер» интерьерно вроде и ничего (даже с баней и бассейном на крыше), но его кухня критики не выдерживает, как, впрочем, и персонал не может похвастать радушием и внимательностью к постояльцам. Короче говоря, едем дальше. Тем более, как уже говорилось, дорога вполне позволяет расслабиться. Как и автомобиль, что меня по ней везет.
Ведь китайские машины, все еще страдающие не очень точными настройками ходовой, рулевой, тормозной и других систем, всегда славились обилием опций комфорта, а в последнее время — и безопасности. И Exeed VX — не исключение. Иначе говоря, если к нему еще можно придраться по части поведения не только на бездорожье, но и просто на плохих дорогах (не любит ям-выбоин-колдобин, довольно активно транслируя их водителю и пассажирам), то серьезных претензий к другим его способностям и умениям нет.
Просторный, элегантный 7-местный салон, где даже пассажиры третьего ряда не будут чувствовать себя сильно стесненными. Удобные кресла с подогревом и вентиляций. Панорамная двухсекционная крыша с люком. Адекватно работающий «климат». Бесконтактная зарядка смартфона. Что еще надо, чтобы получить удовольствие от дальнего автовояжа? Для пассажира, пожалуй, ничего более. А водителю в подобных неторопливых променадах по свободным шоссе — еще и толковый автопилот не помешает.
И в этом смысле «Иксид» не разочаровал. Ну, или почти не разочаровал. Адаптивный круиз-контроль довольно уверенно «управляет» машиной, не позволяя, правда, бросить «баранку»: держит скорость и дистанцию, активно мониторит слепые зоны и точно не «догонит» корму впереди идущего автомобиля. Но (вот она — всекитайская проблема настроек) не держит авто в центре полосе, «болтая» от разделительной до обочины; слишком осторожничает, притормаживая рано и далеко от препятствия и слишком долго набирает потом ход. Но все же набирает, так что — едем дальше!