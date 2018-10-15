В США установили новый рекорд скорости

809,5 км/ч — это очень большая скорость, если речь не идет о ракете или самолете. Для сравнения — крейсерская скорость Ту-134 составляет 850 км/ч. Так что Turbinator II, на сегодняшний день — самый быстрый автомобиль в мире.

В длинном корпусе, похожем на сигару или самолет без крыльев, инженеры Team Vesco установили двигатель мощностью 5000 «лошадей». Специально спроектированная трансмиссия передает крутящий момент на все четыре колеса. То есть двигатель не реактивный. В длину рекордсмен насчитывает почти 11 метров с колесной базой в 6,4 м. Вес болида — 2245 кг.

Одну милю (1,6 км) машина преодолела всего за восемь секунд, а расстояние в 7,8 миль она «проглотила» за 2 минуты и 19 секунд. Для замедления был использован парашют.

К сожалению, официально рекорд зафиксирован не был. Все дело в том, что машина по правилам должна была проделать путь туда и обратно, а «Турбинатор» проехал только в одну сторону. После этого пошел дождь и размыл соляную трассу, сделав дальнейший заезд невозможным.