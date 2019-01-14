Ралли Africa Eco Race-2019: шесть тысяч километров ада

Фото avtovzglyad.ru
Участники ралли Africa Eco Race-2019 достигли финальной точки на берегу легендарного Розового озера в Дакаре. Позади тысячи километров: песчаные дюны, зыбучие пески, горные плато. Бытует мнение, что тот, кто лидирует в начале, никогда не становится победителем «настоящего Дакара». Так произошло и в этот раз — участники бились за победу до самого конца!
Ефим Розкин

Увлечение модным сейчас даунсайзингом в моторостроении — уменьшении объема двигателя с одновременным форсированием — коснулось организаторов ралли-рейдов. Катастрофически уменьшился в размерах «классический» ралли-рейд Дакар, проходящий сейчас в Южной Америке. Если в былые времена его протяженность превышала 6000 км, то сейчас она составляет смешные 3500 км!

Но Жан Луи Шлессер — тот самый Лис пустыни — все же смог организовать настоящий Дакар. Протяженность Africa Eco Race-2019 превысила 6000 километров, из которых 4500 км — так называемые боевые «версты», идущие в зачет.

Камни и пески

Спортсмены сражались до самого конца и победителей определил одиннадцатый финальный этап, проходивший в Мавритании и закончившийся на границе с Сенегалом, протяженностью 212 км. Твердые каменистые участки, на которых можно развить максимальную скорость, чередовались с песочницами — дюнами, при движении по которым нужен навык и точный расчет. Однако маршрут был непростой и несколько экипажей заблудились.

В роли нити Ариадны выступал экипаж «Газель NEXT» Суховенко/Павлов. Именно штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов точно сориентировался в обстановке и вывел целую группу гонщиков к финишу. На этом этапе они пришли в абсолюте пятыми! Представляете? Первый раз команда стартует в таком масштабном турнире и уже в лидерах! Пусть и на отдельных этапах.

  • В Мавритании к дорожной безопасности относятся не особо щепетильно. Во всяком случае, машины навьючивают до упора – и грузом, и людьми.
  • Верблюды в Мавритании на каждом шагу.

В конце 11-го этапа сбился с пути «Газон NEXT» Левицкого/Долгова, поразивший на предыдущем десятом этапе всех, прибыв к финишу седьмым в общем зачете. Слишком много было расходящихся следов в широченной плоской пустыне, раскинувшейся на сотни квадратных километров без каких-либо заметных привязок. Заблудиться здесь проще простого. А идти надо было одним курсом по 30—40 км и не сбиться. Это очень сложно — словно в океане на яхте, если на борту из навигационных приборов лишь один ручной компас.

Наши парни ошиблись, заехали не туда, потом возвращались. Потеряли на этом минут 30. Но в конечном итоге вышли на нужную точку и, в принципе, успешно финишировали, хотя и могли занять в итоговом протоколе строчку на две-три позиции выше.

Выше всех

Чемпионом ралли Africa Eco Race-2019 в абсолютном зачете стал Жан-Перье Струго на автомобиле Optimus. К победе его привел сокомандник Доминик Лоурье, который в середине ралли подставился под автомобиль братьев Куприяновых. В результате из гонки выбыло сразу два Optimus. В том числе сам Доминик Лоурье, лидировавший с самого старта.

Братья Куприяновы тоже шли хорошо, так что очень обидно, чертовски жалко, что сошли — наверняка были бы в числе призеров. Жан Струго прошел всю дистанцию за 44 часа 49 мин 58 сек. Занимающий вторую строчку Давид Герард отстал от лидера на час с лишним.

  • Один из «Газонов» в середине ралли попал в серьезную аварию, но все же успешно закончил гонку.
  • Победители Africa Eco Race-2019 в абсолютном зачете – Жан Пьер Струго и Франсуа Борсотто на Optimus, в мотозачете – Алесандро Боттури на Yamaha, в грузовиках – Элизабет Жассинт на MAN.

Струго отлично понимал свое преимущество, поэтому последние несколько этапов не рисковал. Ехал ровно, отдавая себе отчет, что основная задача состоит в том, чтобы не засадить машину в песках и не поломать ее. Пусть другие теперь дубасят, рискуют. У Струго большой запас по времени.

Отлично выступили Титов и Русов на Ford Raptor: 16-е место в абсолюте и 1-е в своей группе Т2. Парни прошли всю многотысячную дистанцию за 63 часа 13 минут.

Главное — победа

Лидером в команде «ГАЗ Рейд Спорт» стал экипаж Левицкий/Долгов на «Газон NEXT»: 22-е место в неофициальном общем зачете и 7-е среди грузовиков. Просто отлично! Ведь они сражались среди настоящих монстров пустыни — MAN, Iveco и Mercedes мощностью в 1000 л. с. И обгоняли их. Наши «Газоны» от этапа к этапу становились все быстрее. Чем вызвали сначала недоумение у соперников, а потом и восхищение. Как на таком компактном грузовике можно мчаться наравне с огромными камионами и обгонять? Можно. Наши пилоты профессионалы, а новые «Газоны» — крутые аппараты. Просто в мире об этом пока мало кто знал. Теперь знают. Уже считаются.

– Боевой «Газон NEXT» собран на стандартных узлах и агрегатах, а мы бьемся с машинами, совершенно иначе оснащенными, — заметил по этому поводу пилот «ГАЗ Рейд Спорт» Бронислав Левицкий. — Народ удивляется, как нам удается со своим 290-сильным мотором фактически на равных соревноваться с конкурентами, у которых мощность более 800 л. с.

Вообще автомобили ГАЗ стали открытием ралли Africa Eco Race. Как признался французский коллега, общее мнение изначально было таково: до финиша россияне не дойдут.

Стоит остановиться неподалеку от жилого места, как набегает целая толпа ребятишек с криками «Кадо, кадо!». Так они выпрашивают подарок.

Действительно, пройти более 6000 километров в максимальном режиме, когда каждую секунду автомобиль работает на износ — уже достижение. Большинство участников едет на специально переделанных машинах, в которых практически не осталось стандартных элементов. Но оказалось, что в машины ГАЗ изначально заложен высокий ресурс и конструкторы обеспечили феноменальную ремонтопригодность.

Очень показательной стала авария «Газон NEXT» №409: машина перевернулась, и большинство осмотревших ее спецов считало, что после такой аварии продолжать гонку невозможно. Но нет, экипаж Шкляева и Лагуты завершает гонку на 24-м месте, заняв восьмое место среди грузовиков.

На 26-м месте в общем зачете экипаж Суховенко и Павлова на автомобиле «Газель NEXT». Нашим парням удалось невероятное — войти в десятку лучших в категории Т1 суперпродакшн, в которой выступают машины, изначально создававшиеся для ралли- рейдов.

Это самые быстрые внедорожники планеты. По пустыне, бездорожью они могут мчаться на скорости за 200 км/ч, по 500 км в день. Две недели. И им хоть бы что. Правда, хотя они и носят названия серийных машин Toyota, BMW, Land Rover, Ford, Nissan, Isuzu, но ничего серийного в них нет. Пространственная рама из труб. Специальные спортивные моторы и коробки передач, тормоза, рулевое управление и шасси. Из конвейерного в этих аппаратах только эмблема.

Моторы мощностью 300—400 л. с., адаптированные под такую мощность и крутящий момент агрегаты, гигантские ходы подвески, ходовая, способные переварить невозмутимо любые нагрузки. И «Газель NEXT», использующая обычные заводские детали! Очень показателен тот факт, что Суховенко и Павлов пришли ноздря в ноздрю с экипажем багги Optimus — автомобиля, специально сконструированного для изнурительных ралли-рейдов.

  • На финише заводскому пилоту ГАЗ Михаилу Шкляеву сотрудники посольства в Сенегале презентовали пиво LA GAZELLE – в общем, «Газели» актуальны в Дакаре!
  • Экипаж Суховенко и Павлова на «Газель NEXT» вошел в десятку абсолютного зачета на таком серьезном ралли, как Africa Eco Race.

– Мы не раз выигрывали в песках, но отставали на каменистых плато. Отставали по объективной причине: Optimus идет под 200 км/ч, а мы 130—150. Участки большие — по 100—200 км. Так что на каждом длинном прямике мы теряли время. Но все же дошли до финала и неплохо дошли, — отметил пилот «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко.

Курьезно завершили гонку Игнатов и Чумак на «Газель NEXT»: за 100 метров от финиша они случайно съехали в солончак и застряли там — это был уже заключительный этап, который не шел в счет ралли. При этом экипаж все ралли шел на равных с товарищами по команде и даже некоторое время лидировал.

– Хотя парни не были на финише, но это единственный экипаж, который действительно закончил гонку на самом Розовом озере, — отметил один из организаторов.

Африка наша

Замолчали моторы, улеглась пыль. Африка осталась такой же прекрасной, как и десятки тысяч лет назад — когда на Черный континент еще не ступала нога белого человека. Но теперь на нем остались следы наших «Газелей» и «Газонов». И об этих машинах заговорили. И в Африке, и в Европе, и Азии. Даже Лис пустыни Жан Луи Шлессер захотел купить к себе в команду «Газель» и «Газон» поколения NEXT. Так ему понравились надежность, ездовые качества наших автомобилей. А уж он разбирается в машинах…

Впервые российские авто в зачете джипов участвовали в Africa Eco Race и сразу пробились в десятку абсолюта. А грузовики на отдельных этапах ехали в тройке грузового зачета. Достижение! И то ли еще будет. Команда «ГАЗ Рейд Спорт» не намерена останавливаться на 10-м месте. Первая строчка в итоговом протоколе рано или поздно будет ею занята!

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14 января 2019
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