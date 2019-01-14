Ралли Africa Eco Race-2019: шесть тысяч километров ада

Увлечение модным сейчас даунсайзингом в моторостроении — уменьшении объема двигателя с одновременным форсированием — коснулось организаторов ралли-рейдов. Катастрофически уменьшился в размерах «классический» ралли-рейд Дакар, проходящий сейчас в Южной Америке. Если в былые времена его протяженность превышала 6000 км, то сейчас она составляет смешные 3500 км!

Но Жан Луи Шлессер — тот самый Лис пустыни — все же смог организовать настоящий Дакар. Протяженность Africa Eco Race-2019 превысила 6000 километров, из которых 4500 км — так называемые боевые «версты», идущие в зачет.

Камни и пески

Спортсмены сражались до самого конца и победителей определил одиннадцатый финальный этап, проходивший в Мавритании и закончившийся на границе с Сенегалом, протяженностью 212 км. Твердые каменистые участки, на которых можно развить максимальную скорость, чередовались с песочницами — дюнами, при движении по которым нужен навык и точный расчет. Однако маршрут был непростой и несколько экипажей заблудились.

В роли нити Ариадны выступал экипаж «Газель NEXT» Суховенко/Павлов. Именно штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов точно сориентировался в обстановке и вывел целую группу гонщиков к финишу. На этом этапе они пришли в абсолюте пятыми! Представляете? Первый раз команда стартует в таком масштабном турнире и уже в лидерах! Пусть и на отдельных этапах.