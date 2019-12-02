В продаже появился «бешеный» ВАЗ-2101 с 400-сильным мотором

На зарубежном сайте RaceCarsDirect, где размещают объявления о продаже гоночных, тюнингованных и «заряженных» автомобилей, появился интересный экземпляр. ВАЗ-2101, скрещенный с BMW 3-Series (в кузове E36) третьего поколения. А под капотом оригинальной «четырехдверки» спряталась форсированная «четверка» с наддувом объемом 2 л от Lancia Delta Integrale.

Автомобиль получил каркас безопасности, одобренный Международной автомобильной федерацией (FIA), защитный пластиковый обвес с массивными расширителями арок и огромный спойлер на крышку багажника. Кроме того, машину максимально облегчили и занизили. Дополнили образ 17-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильной резиной.

Владелец и создатель необычных «Жигулей» желает выручить за автомобиль 22 000 евро, что в рублях по актуальному курсу приравнивается без малого к 1 600 000. Кстати, этот автомобиль по цене не дотянул до другой машины, сошедшей с «автовазовского» конвейера — LADA Priora, в модернизацию которой любящий хозяин вложил почти 2 000 000 «деревянных».