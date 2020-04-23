Skoda запускает в Сети виртуальный чемпионат по гонкам

С фанатами гонок конкурируют настоящие профессиональные раллисты. Среди них — чемпион мира FIA WRC2 2017 года швейцарец Понтус Тидеманд, чемпион Европы ERC1 британец Крис Ингрэм и победитель словацкого чемпионата по ралли Мартин Кочи.

Но сложнее всего будет победить Петра Семерада — одного из самых опытных чешских игроков и по совместительству посла бренда DiRT Rally 2.0. Отметим, что игра создана для всех основных игровых платформ и насчитывает около 495 млн. пользователей.

Кстати, для тех, кто не мыслит и дня без автомобиля, но лишен возможности сесть за руль, портал «АвтоВзгляд» подобрал ряд отличных автосимуляторов. Все подробности о современных виртуальных гонках — здесь.