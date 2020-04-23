Skoda запускает в Сети виртуальный чемпионат по гонкам

Фото: Skoda
Спортивные мероприятия во время коронавирусной пандемии отменяются одно за другим. Гонки тоже не стали исключением. Но компания Skoda нашла выход из положения, запустив виртуальный чемпионат по ралли eChallenge, где поклонники бренда и компьютерных гонок смогут посоревноваться с профессиональными пилотами.

Спортивное подразделение Skoda Motosport подготовила соревнование eChallenge на основе известной компьютерной игры DiRT Rally 2.0, где участникам предоставляется возможность сесть за руль раллийной Skoda Fabia Rally2 evo. Прообразом онлайн-чемпионата стал FIA World Rally Championship, отложенный из-за пандемии COVID-19.

Результаты каждого участника занесут в турнирную таблицу, а победители получат ценные призы.

С фанатами гонок конкурируют настоящие профессиональные раллисты. Среди них — чемпион мира FIA WRC2 2017 года швейцарец Понтус Тидеманд, чемпион Европы ERC1 британец Крис Ингрэм и победитель словацкого чемпионата по ралли Мартин Кочи.

Но сложнее всего будет победить Петра Семерада — одного из самых опытных чешских игроков и по совместительству посла бренда DiRT Rally 2.0. Отметим, что игра создана для всех основных игровых платформ и насчитывает около 495 млн. пользователей.

Кстати, для тех, кто не мыслит и дня без автомобиля, но лишен возможности сесть за руль, портал «АвтоВзгляд» подобрал ряд отличных автосимуляторов. Все подробности о современных виртуальных гонках — здесь.

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23 апреля 2020
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