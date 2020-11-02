Гоночная трасса, пилот, кроссовер: «спортивный» видео тест-драйв Geely Coolray

Конечно, можно испытать динамику и управляемость автомобиля на дорогах общего пользования. Тем более, когда речь идет о серийной модели, ориентированной на повседневную эксплуатацию. Но согласитесь, куда любопытнее проводить тест-драйв «спортивной» машины в специальных условиях — на автодроме, где нет светофоров, пешеходных переходов, иных участников дорожного движения. Только «болид», пилот, хорошее покрытие, сложные повороты и поребрики.

Но даже этого нам показалось мало. Мы решили, что правильнее будет посадить за руль настоящего эксперта — профессионального гонщика, за плечами которого сотни выступлений в соревнованиях разного уровня. Принять участие в нашем необычном эксперименте согласилась Наталья Гольцова — мастер спорта по автомобильным гонкам, руководитель команды Goltsova Racing, представитель целой автоспортивной династии.