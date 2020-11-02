Гоночная трасса, пилот, кроссовер: «спортивный» видео тест-драйв Geely Coolray

Конечно, можно испытать динамику и управляемость автомобиля на дорогах общего пользования. Тем более, когда речь идет о серийной модели, ориентированной на повседневную эксплуатацию. Но согласитесь, куда любопытнее проводить тест-драйв «спортивной» машины в специальных условиях — на автодроме, где нет светофоров, пешеходных переходов, иных участников дорожного движения. Только «болид», пилот, хорошее покрытие, сложные повороты и поребрики.
Но даже этого нам показалось мало. Мы решили, что правильнее будет посадить за руль настоящего эксперта — профессионального гонщика, за плечами которого сотни выступлений в соревнованиях разного уровня. Принять участие в нашем необычном эксперименте согласилась Наталья Гольцова — мастер спорта по автомобильным гонкам, руководитель команды Goltsova Racing, представитель целой автоспортивной династии.
Наталья Гольцова уже больше 15 лет принимает участие в автомобильных состязаниях разного рода, демонстрируя высокие результаты в том числе и в Российской серии кольцевых гонок, где она выступает в классе «Национальный». Сейчас же пилот сконцентрировался на обучении — у Натальи две собственные школы в Москве и Ижевске, куда приходят автомобилисты, желающие овладеть навыками контраварийного или спортивного вождения, а то и просто «подтянуть» уровень своего мастерства.
Наталья призналась, что до нашего испытания с автомобилями Geely была незнакома. А потому вдвойне интересно, что профессиональный пилот скажет по итогу заездов — как оценит кроссовер Coolray с точки зрения спортивного вождения и повседневного. Что же, результаты оказались весьма неожиданными.
Напомним, что кроссовер Geely Coolray, известный у себя на родине как Geely Binyue, поступил в шоу-румы российских дилеров этой весной. Модификация у модели всего одна, но какая: 150-сильный турбомотор (255 Нм крутящего момента) и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Ведущими при этом выступают передние колеса.
Тандем из наддувного двигателя и современного «робота» способен разогнать автомобиль до 190 км/ч. Любопытно, что первую сотню машина набирает всего за 8,4 секунды — рекордный показатель в классе городских кроссоверов. Впрочем, это далеко не единственное, чем Geely Coolray может порадовать потребителя. Отдельного внимания заслуживает его оснащение.
Российским покупателям «Кулрей» предлагается в четырех исполнениях: «Комфорт», «Люкс», «Флагшип» и «Флагшип Спорт». Уже в базе SUV комплектуется дисковыми тормозами, спойлером, «зимним пакетом» (кроме обогрева задних сидений и руля — эта опция есть лишь в старших версиях), мультифункциональной «баранкой», круиз-контролем, электрическим стояночным тормозом с функцией AutoHold, информационно-развлекательным комплексом с 10,25-дюймовым тачпадом.
В более дорогих комплектациях также можно отыскать панорамную крышу, мониторинг «слепых» зон, ассистента парковки, систему бесключевого доступа в салон, камеры кругового обзора — в общем, по уровню оснащения Geely Coolray ничуть не уступает и даже во многом превосходит своих одноклассников.
Другое неоспоримое достоинство Geely Coolray — экономичность. В смешанном цикле кроссовер потребляет не больше 7 литров 92-го бензина на 100 километров. А если почаще активировать режим «Эко», аккуратнее разгоняться и тормозить, следить за давлением в шинах (к слову, «Кулрей» располагает соответствующими датчиками), то расход можно еще чуть опустить. Согласитесь, очень неплохие цифры для немаленького автомобиля со 150-сильным мотором.
Даже несмотря на то, что Geely Coolray — городской автомобиль, на нем вполне можно съехать с хорошей трассы на пересеченную местность, благо что его реальный дорожный просвет в 180 мм позволяет. Конечно, в грязь лучше не залезать — нет ни полного привода, ни специальных «внедорожных» опций — но на ухабистой дороге по пути на дачу вы будете чувствовать себя уверенно.
Да и просит за себя «Кулрей» по нынешним меркам немного. Кроссовер в базовом исполнении «Комфорт» предлагается по цене от 1 169 990 рублей, приобрести машину в версии «Люкс» можно, заплатив от 1 334 990 целковых. Стартовый прайс комплектации «Флагшип» — 1 494 990 рублей, «Флагшип Спорт» — 1 544 990 рублей.
Чтобы стало понятно, стоит ли Geely Coolray своих денег, остается лишь рассказать о том, как автомобиль ведет себя на дороге. А это вы узнаете, посмотрев наш видеоролик или прочитав текстовые заметки, которые можно найти здесь.