Баха «Симбирский тракт»: не превратиться в сосульку и победить

В абсолютном зачете на чемпионство претендовали Денис Кротов и Константин Жильцов. На предыдущих этапах они мчали так, что действующие чемпионы — Андрей Н/Владимир Н — на финише лишь разводили руками. Догнать Кротова не получалось, как ни старались. Казалось, что он, не снижая скорости, должен въехать на пьедестал и получить свое заслуженное первое место.

Но нет, заявив желание выступить на «Симбирском тракте», экипаж в Ульяновске так и не приехал. Причина неизвестна. Одни говорят, что болеют модной нынче болезнью, другие утверждают, что машина уехала в Саудовскую Аравию для выступления в Дакаре. Но как бы там ни было, но факт остается фактом: Кротова нет и чемпионство созревшим яблоком, казалось бы, само валилось в руки Андрея и Владимира Н.

Однако Фортуна — дама переменчивая. Она решила махнуть хвостом и пощекотать нервы действующим чемпионам — чтобы не расслаблялись. В роли хвоста выступил экипаж Алексея Домановского и Александра Щанова на Nissan NP300.