Баха «Симбирский тракт»: не превратиться в сосульку и победить

В абсолютном зачете на чемпионство претендовали Денис Кротов и Константин Жильцов. На предыдущих этапах они мчали так, что действующие чемпионы — Андрей Н/Владимир Н — на финише лишь разводили руками. Догнать Кротова не получалось, как ни старались. Казалось, что он, не снижая скорости, должен въехать на пьедестал и получить свое заслуженное первое место.
Но нет, заявив желание выступить на «Симбирском тракте», экипаж в Ульяновске так и не приехал. Причина неизвестна. Одни говорят, что болеют модной нынче болезнью, другие утверждают, что машина уехала в Саудовскую Аравию для выступления в Дакаре. Но как бы там ни было, но факт остается фактом: Кротова нет и чемпионство созревшим яблоком, казалось бы, само валилось в руки Андрея и Владимира Н.
Однако Фортуна — дама переменчивая. Она решила махнуть хвостом и пощекотать нервы действующим чемпионам — чтобы не расслаблялись. В роли хвоста выступил экипаж Алексея Домановского и Александра Щанова на Nissan NP300.
Они проехали пролог первыми. Мчали так хорошо, что все поняли — парни крутые, будут сражаться до последнего. Но Андрей Н и Владимир Н — действующие чемпионы. А чемпионы на то и чемпионы — они не сдаются. Мобилизовали все силы, и последующие дни приходили к финишу первыми. Домановский и Щанов сбились с пути, потеряли минут двадцать, которые нагнать так и не смогли. В итоге Андрей Н/Владимир Н — победили в абсолютном зачете. Но это еще можно было предположить.
Настоящей же сенсацией стало третье место в абсолюте экипажа Алексея Игнатова и Евгения Павлова на «Газель Next» (команда «ГАЗ Рейд Спорт»). На машине, собранной из серийных узлов и агрегатов, с обычным двигателем Cummins удалось обогнать спортивные болиды, специально созданные для ралли-рейдов!
– За время карантина наши инженеры хорошо поработали, — комментирует пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Большой плюс — новая пружинная подвеска. И главное — гонка прошла без поломок. Ехали легко, как дышали…
Удивились все. Даже судьи, которые решили проверить «Газель Next» — не смухлевали ли инженеры. Проверка показала, что никаких нарушений нет. Машина, собранная на серийных узлах и агрегатах, действительно может догонять и обгонять спортивные болиды!
Теперь перейдем к категории Т2. Если бы в Чемпионате России по ралли-рейдам существовал тотализатор, то все ставили исключительно на Алдиса Вилцанса и Александра Горькова. Преимущество ломовое, можно ехать к финишу, ковыряя в носу и любуясь окрестностями. До финиша оставалось всего пару десятков километров, когда на Toyota LC 200 заглох двигатель. Это сперва решили, что заглох. Когда присмотрелись, поняли — мотор умер.
Победителями стали Максим Кирпилев и Олег Тюпнкин из команды ASK VIRAZH на Toyota LC 200. Прибыв первыми на третьем, завершающем этапе, они стали победителями «Симбирского тракта», а также чемпионами России в категории Т2. Говорим о годовых итогах ЧР лишь предварительно — официальный результат пока не объявлен. Максим Кирпилев и Олег Тюпнкин доказали, что выигрывает тот, кто не сдается!
Настоящее «рубилово» шло среди мотовездеходов в категории Т3. Казалось, что на морозе за −20 в этой продуваемой ветрами категории должно быть тихо и спокойно. Добрался до финиша живым — и то хорошо. Садись к печке и отмерзай. Но нет, борьба шла жаркая. На второй день гонки разница после 300-километрового пробега между Алексеем Шмотьевым и Вадимом Федотовым составил всего 32 секунды!
Вдумайтесь: 300 км ухабов и ям, сложной трассы на максимальной скорости, жуткого холода и пронизывающего ветра! И парни пришли практически синхронно! Вроде уже в предыдущие дни темп взяли максимальный. Однако Вадим Федотов умудрился его еще сильнее взвинтить. Да так, что обогнал Шмотьева на 8 минут! Вадим Федотов и Александр Куприянов победили в Ульяновске. После финиша спортсмены приникли к калькуляторам.
Арифметика показала, что экипаж Федотов/Куприянов за сезон набрал 55 очков, а Шмотьев/Рудницкий — 54 балла. Всего один балл — цена победы в Чемпионате России. После подведения официальных итогов Вадим Федотов и Александр Куприянов должны получить заслуженные награды. Парни показали настоящий спортивный характер и доказали, что сдаваться нельзя до последнего!
Лидером в категории R изначально был экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на «Газель Next»:
– Для нас не было цели показать на «Симбирском тракте» чудеса скорости и мастерства, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Мы уже заработали хорошее преимущество на предыдущих этапах. Ехали быстро, но аккуратно. Зимняя дорога коварная: под снегом могут быть неприятные сюрпризы. Даже брод нужно проезжать без экстрима. Некоторые ухнули в воду на полной скорости и сразу же на выезде — на ветру и двадцатиградусном морозе — превратились в сосульки. Если на стекле сантиметровый слой льда, то просто так его не собьешь. А на отогрев лобовухи уйдет не менее 10—15 драгоценных минут. И таких нюансов — миллион…
Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на «Газель Next» занял первое место в «Симбирском тракте», а также становится Чемпионом России в категории ралли-рейд по итогам сезона-2020. Ребята, напомним, были победителями и прошлого сезона. Евгений Суховенко — действующий Чемпион России по ралли. В общем, настоящие золотые парни высшей пробы.
Прекрасно прошла весь маршрут «Симбирского тракта» «Газель Next» под управлением Александра Потапова. Экипаж Потапов/Нежнов — вторые в классе «Рейд-спорт». Как следствие: Александр Потапов и Олег Нежнов становятся бронзовыми призерами чемпионата в классе R.
Что касается командного зачета, то по итогам этапа в Ульяновске первое место заняла команда ASK VIRAZH, на втором Gaz Raid Sport. Однако финальный результат обратный. Команда «ГАЗ Рейд Спорт» становится Чемпионом России в командном зачете, у ASK VIRAZH — серебро.
– Год оказался тяжелым, но продуктивным, — рассказывает технический директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Соревнований было меньше чем обычно, но мы смогли хорошо поработать над машинами. Наши боевые автомобили стали быстрее и надежнее. Наши грузовики — Чемпионы России. В категории «Ралли-рейд» не оставляем соперникам шансов. А финальное вхождение в тройку лидеров в абсолюте экипажа Игнатова и Павлова на «Газель Next» — не случайность, а заслуженная и заработанная победа. В которой заслуга целого коллектива — инженеров, механиков и, разумеется, пилота и штурмана. Мы уже стали командой мирового уровня и на достигнутом останавливаться не собираемся!..