Гонка «Золото Кагана-2021»: экипажи попали в засаду

К современным российским проблемам — санкциям и ценам на нефть — в прошлом году присоединилась еще и третья — коронавирус. Автоспорт получил жесткий нокдаун — часть соревнований отменили и российский Чемпионат по ралли-рейдам прошел в усеченном формате.

Пандемия никуда не делась, но сейчас соревнования проходят в плановом режиме. Даже привычные уже маски стали явной формальностью и многие ими пренебрегают. А лично у меня создалось впечатление, что большинство спортсменов уже переболело модной нынче блячкой, а те, кого чаша сия обошла, привились. В общем, соревнования идут полным ходом.

Первый этап российского чемпионата-2021 состоялся еще в феврале в Ленинградской области. Второй — «Золото Кагана» — традиционно проходит в Астраханской области. Пожалуй, это самый сложный марафон. Сама по себе гонка длинная и продолжительная. Причем в этом году предусмотрено ряд новшеств.

–- Маршрут предстоящей гонки будет представлять собой микст классических трасс ралли-рейда «Золото Кагана» разных лет с новыми вставками, –рассказывает комиссар соревнования Владимир Королев. Общая дистанция — 1237 км, из которых 853 — скоростные участки.

В этом году дорожные книги будут выдаваться утром за 15 минут до выезда из парка сервиса. Контрольные точки WPS, расположенные в барханах, будут иметь радиус взятия 50 метров (раньше — 90 м) и отличаться цветом в дорожной книге…