Гонка «Золото Кагана-2021»: экипажи попали в засаду

К современным российским проблемам — санкциям и ценам на нефть — в прошлом году присоединилась еще и третья — коронавирус. Автоспорт получил жесткий нокдаун — часть соревнований отменили и российский Чемпионат по ралли-рейдам прошел в усеченном формате.
Пандемия никуда не делась, но сейчас соревнования проходят в плановом режиме. Даже привычные уже маски стали явной формальностью и многие ими пренебрегают. А лично у меня создалось впечатление, что большинство спортсменов уже переболело модной нынче блячкой, а те, кого чаша сия обошла, привились. В общем, соревнования идут полным ходом.
Первый этап российского чемпионата-2021 состоялся еще в феврале в Ленинградской области. Второй — «Золото Кагана» — традиционно проходит в Астраханской области. Пожалуй, это самый сложный марафон. Сама по себе гонка длинная и продолжительная. Причем в этом году предусмотрено ряд новшеств.
–- Маршрут предстоящей гонки будет представлять собой микст классических трасс ралли-рейда «Золото Кагана» разных лет с новыми вставками, –рассказывает комиссар соревнования Владимир Королев. Общая дистанция — 1237 км, из которых 853 — скоростные участки.
В этом году дорожные книги будут выдаваться утром за 15 минут до выезда из парка сервиса. Контрольные точки WPS, расположенные в барханах, будут иметь радиус взятия 50 метров (раньше — 90 м) и отличаться цветом в дорожной книге…
Действительно, всегда карту маршрута выдавали гораздо раньше. Но это привело к созданию новой профессии — мэпера (от англ. map — карта). Получив карту маршрута, специальная группа приступала к его детальной проработке и оптимизации. Имея все возможные карты, мэперы прокладывали подробный маршрут в навигаторе, а также указывали возможные варианты так называемых срезок. Разумеется, они учитывали ландшафт местности, холмы, овраги, русла рек и т. д.
Такая работа стоит много, но она того стоит. Имея профессионально проложенную альтернативную карту в своем навигаторе, можно гнать на все деньги, что, собственно, и происходило на практике. Дошло до абсурда — для удачного прохождения маршрута важна стала не квалификация штурмана, а работа мэпера. В результате судьи были вынуждены изменить порядок выдачи дорожных книг. И еще на прошлогоднем Дакаре их стали выдавать непосредственно перед стартом, а сейчас такую практику распространили и на Россию.
В Астрахани собрались лучшие гонщики не только России, но и мира. Представьте, на старт «Золото Кагана» выходят экипажи, занявшипе в этом году все три призовых места Дакара.
«КАМАЗ МАСТЕР» выставляет семь машин. Причем это не клоны, а разные автомобили, в каждом из которых есть технические отличия. Так камазовцы обкатывают и экипажи, и новые технические решения. «МАЗ-СПОРТавто» выставляет три экипажа. Судя по всему, Сергей Вязович настроен очень серьезно и будет биться за победу. «ГАЗ Рейд Спорт» выступает с шестю машинами — тремя «Газель NEXT» и тремя «ГАЗОН NEXT»
– Мы хорошо подготовились в этой гонке, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» спортивный директор «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Особенность нашей команды в том, что мы в режиме соревнований проверяем верность технических решений, используемых на машинах ГАЗ. Мы обновили трансмиссию. Сейчас на спортивные «Газель NEXT» установлены новые 6-ступенчатые КП. Точно такими комплектуют «ГАЗ Валдай». Для коммерческого авто подобная коробка обеспечивает более хорошие разгонные характеристики и экономию топлива.
А спортсмены получили более высокую скорость (под 200 км/ч) и, что очень важно, наши машины теперь могут длительное время ехать на скорости 150—160 км/ч. Прежняя «пятиступка» не выдерживала длительных нагрузок в предельном режиме. С 6-ступенчатой будет иначе. Так же заменили цепную раздаточную коробку on-tome на зубчатую fool-time, получив более надежный агрегат. Если раньше «Газель NEXT» имела постоянный задний привод с подключаемым передним, то теперь — постоянный полный с межосевым дифференциалом…
Первый день ралли — пролог. Длина его всего 15 км, однако и они оказались непростыми. Организаторы постарались сделать маршрут разнообразным, и даже на этом коротком отрезке экипажам пришлось непросто.
– Вроде ничего особенного, всего 15 километров, — делится впечатлениями на финише пролога штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — Но организаторы устроили нам сюрприз в виде ловушки для штурманов на самом финише. Вылетаешь из-за бугра и видишь финишную арку. Прямо по курсу. На нее, разумеется, валишь всем ходом — рукой подать, всего 200 метров. А в легенде указан поворот направо и нужно ехать зигзагом. Если двигаться прямо, то упираешься в огромный ров. Нужно объезжать. Вот все и накружили и пенализаций понахватали. Тем, кто ехал позади, пришлось легче — перед ними проехали грузовики и «Газели». Но мы успевали разгадывать подобные «засады». А в целом получается настоящий рейд — гонка не только пилотов и машин, но и штурманов!..
Лучший результат на прологе показал экипаж Д. Кротов/К. Жильцов. Но впереди целых три гоночных дня и ситуация будет меняться каждую минуту…