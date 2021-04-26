Баха «Золото Кагана-2021» бьется в судорожных ремонтах

– В первый полноценный гоночный день мы насобирали много проблем технического плана. Со старта был хороший темп, на 37-м км догнали Новикова, немного повисели на хвосте, но потом обошли его. А потом у нас раскололся передний тормозной диск. Буквально минут за 15 мы все разобрали, заглушили тормозную магистраль и вдруг я увидел, что валит сизый дым с характерным запахом солярки. Памятуя о прошлых история с возгоранием — сразу мысли о пожаре. Но оказалось легче: вытекала жидкость из гидроноги, которая по защите протекла до выхлопа и начала там дымить.

Машину заглушили и долго не могли разобраться, от чего течет — сначала перестали выходить гидроноги, мы с помощью ручного домкрата, остатков диска и запаски кое-как запихнули обратно. Завели машину и снова все течет ручьем, снова начали поиски. Скинули капот, подкрылок, разобрали там половину. Оказалось — клапан, который распределяет давление между рулем и гидроногами, почему-то раскрутился. Затянули его, что тоже было непросто.

Вернули все на место, проехали 4 километра, оказалось — жидкости уже мало, руль начало закусывать, а после очередного трамплина его закусило так опасно, мы могли перевернуться, «разули» переднее заднее колесо. И повезло, что дорога была не жесткая и мы мягенько приземлились. Остановились снова, заменили колесо, долили жидкость гидроусилителя, хоть она и подтекала потом все равно. Темп, конечно, сбавили, но времени мы уже потеряли прилично. К финишу стали упираться в тех, кто нас обошел, а квадроциклы и SSV едут без «сентинеля» и тут каждый обгон целая история: и обозначить себя, подать сигнал, найти место для обгона, обогнать по полям, канавам…Не очень приятная техническая история на фоне того, что ни единой ошибки в навигации, ни единой ошибке в пилотировании, но это спорт технический, такое бывает…