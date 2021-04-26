Баха «Золото Кагана-2021» бьется в судорожных ремонтах

Думаете, г-н Шмотьев — пессимист? Нет, просто он хорошо знает ралли-рейды и астраханские степи. Его прогнозы стали сбываться уже во второй гоночный день.
Один из самых титулованных российских рейдовых пилотов — Владимир Васильев. Он двукратный обладатель Кубка Мира по ралли-рейдам (2014 и 2020 годы), многократный участник ралли Дакар (6-е место в 2021 году), заслуженный мастер спорта. Пилот стал победителем первого этапа Чемпионата России и Кубка мира этого года — бахи «Северный лес».
Впрочем, путь к чемпионству у Васильева совсем не усыпан розами. В прошлом году у него сгорело две (!) машины, а про аварии и говорить не приходится. Таковых множество в активе любого состоявшегося пилота. Вот что рассказал Владимир Васильев после второго дня соревнований:
– В первый полноценный гоночный день мы насобирали много проблем технического плана. Со старта был хороший темп, на 37-м км догнали Новикова, немного повисели на хвосте, но потом обошли его. А потом у нас раскололся передний тормозной диск. Буквально минут за 15 мы все разобрали, заглушили тормозную магистраль и вдруг я увидел, что валит сизый дым с характерным запахом солярки. Памятуя о прошлых история с возгоранием — сразу мысли о пожаре. Но оказалось легче: вытекала жидкость из гидроноги, которая по защите протекла до выхлопа и начала там дымить.
Машину заглушили и долго не могли разобраться, от чего течет — сначала перестали выходить гидроноги, мы с помощью ручного домкрата, остатков диска и запаски кое-как запихнули обратно. Завели машину и снова все течет ручьем, снова начали поиски. Скинули капот, подкрылок, разобрали там половину. Оказалось — клапан, который распределяет давление между рулем и гидроногами, почему-то раскрутился. Затянули его, что тоже было непросто.
Вернули все на место, проехали 4 километра, оказалось — жидкости уже мало, руль начало закусывать, а после очередного трамплина его закусило так опасно, мы могли перевернуться, «разули» переднее заднее колесо. И повезло, что дорога была не жесткая и мы мягенько приземлились. Остановились снова, заменили колесо, долили жидкость гидроусилителя, хоть она и подтекала потом все равно. Темп, конечно, сбавили, но времени мы уже потеряли прилично. К финишу стали упираться в тех, кто нас обошел, а квадроциклы и SSV едут без «сентинеля» и тут каждый обгон целая история: и обозначить себя, подать сигнал, найти место для обгона, обогнать по полям, канавам…Не очень приятная техническая история на фоне того, что ни единой ошибки в навигации, ни единой ошибке в пилотировании, но это спорт технический, такое бывает…
Это только одна история, а таковых было множество. Машины вставали, пилоты судорожно ремонтировали. Причем не важен статус команды, были проблемы и у Сергея Купириянова из «КАМАЗ МАСТЕР». А говорят, что спортивный КамАЗ не ломается. Нет, ломается и он…
Кое как доковылял до финиша BRP X3 Марии Опариной и Людмилы Петренко. Как рассказала Мария — непонятная неисправность: после сброса газа машина перестает тянуть вообще. Приходится выключать зажигание, после старта все нормализуется, а затем снова повторяется. Над машиной колдовали лучшие механики и электронщики — без толку. Еле-еле финишировали, но скорее всего этот экипаж завтра не выйдет на старт.
– Астрахань всегда предъявляет особые требования и к пилотам, и к машинам, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Первая половина сегодняшнего дня была интересная и техничная. Вторая — жуткая долбежка по кочкам. Старались ехать быстро, но с умом — машину берегли…
С Александром Русановым абсолютно согласен штурман экипажа 203 Константин Жильцов:
– Трясло жестко, ну очень жестко. Голова гудит, на заднице ровного места нет. Это Астрахань, здесь всегда такие дороги были, за это мы ее и любим. Но больше любим до и после, а во время — нам кажется что это садизм…
Настоящей сенсаций второго дня соревнований стала победа в абсолютном зачете белорусского экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто». С учетом того, что соперники у них — семь машин команды «КАМАЗ МАСТЕР», три из которых в этом году заняли весь пьедестал Дакара! Это действительно серьезная заявка и Сергей Вязович настроен на победу:
– Прошли сегодня на одном дыхании. Было не жарко, поэтому физически нас не вымотало. От старта старались держать хороший темп. Стартовали за Алексеем Вишневским, но, к сожалению, мы его нагнали недалеко от сервиса уже на сотом километре и было видно, что у него идет сизый дым из глушителя, то есть проблема с двигателем. Мы продолжили движение, до финиша держали темп и, похоже, одержали сегодня победу и среди грузовиков, и в общем зачёте.
Да, МАЗ Алексея Вишневского починить не смогли, он отправился к финишу по дорогам общего пользования — ему начислят штрафные очки, но из гонки он не выбывает. Ночью механикам команды «МАЗ-СПОРТавто» будет чем заняться. Технический персонал спортивных команд на гонках выполняет колоссальную работу. После прибытия машины ее нужно обслужить — если нет неисправностей, то просто провести регламентные работы. Если же что-то не в порядке, то о сне можно забыть. Так некоторые парни могут толком не спать по несколько суток. Причем все время нужно работать, причем работать и руками, и головой.
– Единственным подспорьем сегодняшнего тяжелого дня оказался, как ни странно, небольшой дождь, — делится впечатлениями пилот команды «ГАЗ Рейд спорт» Алексей Игнатов. Он прибил пыль и обгоны стал гораздо проще. Иначе летишь в облаке пыли и толком ничего не видно. Но сегодняшний день — это еще цветочки. Настоящие ягодки нас ждут завтра: 293 км степных дорог и шесть «песочниц», в числе которых барханы Краснопесчанный и Большой брат…