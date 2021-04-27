Баха «Золото Кагана-2021»: в астраханских песках «сгинули» два КамАЗа

Описание третьего гоночного дня простое и лаконичное: 315 км степных дорог и шесть «песочниц», в числе которых барханы Краснопесчанный и Большой брат.
Первым стартовал лидер прошлого этапа — экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» (С. Вязович/П. Гаранин/А. Запорощенко). За ним два экипажа команды «КАМАЗ МАСТЕР» Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова.
В предыдущий день Вязович смог обогнать все экипажи из Набережных Челнов, чем нанес ощутимый удар по самолюбию чемпионов. До финиша ралли вроде бы еще далеко, но настрой спортсменов очень серьезный.
– Третий гоночный день — очень сложный, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Пески, знаменитые астраханские барханы! Наши машины рванули со старта очень бодро. И дорожки, и покрытие позволялись наваливать как надо. Твердый мокрый песок и без особых втыков. Подвески справлялись с любой ямой. Прыгнул, пролетел, приземлился и прилип. Раллистам это по вкусу. Пески мы взяли без понижения давления в шинах и без понижайки, новая 6-ступенчатая газовская коробка рулит! Так мчали две трети дистанции. А потом начались приключения.
У экипажа Игнатова/Павлова перед финишем мотор стал терять тягу на оборотах выше 3000. Пришлось сбросить темп. В чем причина — будем разбираться. На машине экипажа Суховенко/Чапаева после бархана Большой брат тоже стала отрубаться электрическая часть. Мотор периодически глох. Заведут, проедут 500 метров и все заново. На финише немного не уложились в норматив. На машине экипажа Русанова и Мальцева загудел подшипник привода переднего правого колеса. Чтобы уверено добраться до финиша, пришлось сбросить темп. В таких адских условиях отлично вели себя шины BFGoodrich A/T All terrain KO2 — выдержали продолжительную гонку на пониженном давлении на всех наших машинах!
Однако на фоне других машин пелетона мы выглядели уверенно. У камазовца Николаева пробило прокладку головки цилиндров — вакуация. У его партнера по команде Богдана Каримова накрылась коробка — сход. Прототип Т1 207 сильно повредил подвеску — встал. И так через одного. Но мы первые в классе «Рейд спорт» с огромным отрывом от соперников! Тяжело, но держимся!..
Действительно, выбыло два(!), казалось бы, не убиваемых КамАЗа. Машины остались в песках и их будет вытаскивать техничка команды. Но именно в таких суровых условиях гонки и проверяют новые технические решения:
– Астрахань — первая гонка для грузовиков в этом сезоне, и мы приложим все усилия, чтобы выступить достойно, — говорит действующий Чемпион России в категории и Т4 руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Гонка большая и сложная: тысяча километров — это очень много. В этом сезоне у нас запланировано участие в международных ралли — «Шелковый путь» и «Казахстан». Возможно, в следующем году будет и «Африка Эко Рэйс».
Поэтому «Золото Кагана» для нас — очень хорошая триеровка. Едем тремя экипажами, причем два — молодые гонщики, которым нужно накатываться и накатываться. Мы все выступаем на грузовиках «Садко Next», но это не совсем идентичные автомобили — а каждом внедрены технические новшества.
В том числе мы сейчас тестируем различные варианты устройства тормозной системы. На обычных, гражданских «Садко Next», тормоза не вызывают нареканий. Но на соревнованиях совершенно иная нагрузка и требуется большая продуктивность работы тормозной системы. В дальнейшем опробованные в спорте верные технические решения начинают использоваться и на обычных автомобилях ГАЗ.
В предыдущий день проблемы с машиной были у Владимира Васильева. Экипаж отстал, сегодня пытался наверстать упущенное. Отставание от лидеров есть, но оно сокращается. Рассказывает штурман Алексей Кузьмич:
– Позади третий спецучасток и 315 адовых скоростных километров. Сегодня трасса была такая, будто организаторы хотели вынуть из нас всю душу и развалить тело. Очень много «кочкарника», опасных ям и трамплинов градации 2 и 3. Очень мало прохватов скоростных, на которых можно хотя бы выдохнуть и отдохнуть — в основном много кочек. Но прорвались вперед, обогнали сегодня Кротова, разули одно колесо и меняли его…
Суммарный результат трех дней таков. На первом месте Дмитрий Сотников, на втором — Сергей Вязович, на третьем — Айрат Мардеев. Завтра — финал и знаменитые астраханские барханы Большой брат и Африка!