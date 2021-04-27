Баха «Золото Кагана-2021»: в астраханских песках «сгинули» два КамАЗа

Описание третьего гоночного дня простое и лаконичное: 315 км степных дорог и шесть «песочниц», в числе которых барханы Краснопесчанный и Большой брат.

Первым стартовал лидер прошлого этапа — экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» (С. Вязович/П. Гаранин/А. Запорощенко). За ним два экипажа команды «КАМАЗ МАСТЕР» Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова.

В предыдущий день Вязович смог обогнать все экипажи из Набережных Челнов, чем нанес ощутимый удар по самолюбию чемпионов. До финиша ралли вроде бы еще далеко, но настрой спортсменов очень серьезный.