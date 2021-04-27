Баха «Золото Кагана-2021»: в астраханских песках «сгинули» два КамАЗа

Фото avtovzglyad.ru
Еще до старта гонки «Золото Кагана-2021» всем было понятно, что в Астрахани ожидается конкретное рубилово. Но сейчас мы видим настоящую мясорубку — спортсмены держатся, но машины сдают. Признанные лидеры оказываются в роли отстающих и рады уже тому, что не выбыли из состязания!

Описание третьего гоночного дня простое и лаконичное: 315 км степных дорог и шесть «песочниц», в числе которых барханы Краснопесчанный и Большой брат.

Первым стартовал лидер прошлого этапа — экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» (С. Вязович/П. Гаранин/А. Запорощенко). За ним два экипажа команды «КАМАЗ МАСТЕР» Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова.

В предыдущий день Вязович смог обогнать все экипажи из Набережных Челнов, чем нанес ощутимый удар по самолюбию чемпионов. До финиша ралли вроде бы еще далеко, но настрой спортсменов очень серьезный.

Фото avtovzglyad.ru

– Третий гоночный день — очень сложный, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Пески, знаменитые астраханские барханы! Наши машины рванули со старта очень бодро. И дорожки, и покрытие позволялись наваливать как надо. Твердый мокрый песок и без особых втыков. Подвески справлялись с любой ямой. Прыгнул, пролетел, приземлился и прилип. Раллистам это по вкусу. Пески мы взяли без понижения давления в шинах и без понижайки, новая 6-ступенчатая газовская коробка рулит! Так мчали две трети дистанции. А потом начались приключения.

У экипажа Игнатова/Павлова перед финишем мотор стал терять тягу на оборотах выше 3000. Пришлось сбросить темп. В чем причина — будем разбираться. На машине экипажа Суховенко/Чапаева после бархана Большой брат тоже стала отрубаться электрическая часть. Мотор периодически глох. Заведут, проедут 500 метров и все заново. На финише немного не уложились в норматив. На машине экипажа Русанова и Мальцева загудел подшипник привода переднего правого колеса. Чтобы уверено добраться до финиша, пришлось сбросить темп. В таких адских условиях отлично вели себя шины BFGoodrich A/T All terrain KO2 — выдержали продолжительную гонку на пониженном давлении на всех наших машинах!

Однако на фоне других машин пелетона мы выглядели уверенно. У камазовца Николаева пробило прокладку головки цилиндров — вакуация. У его партнера по команде Богдана Каримова накрылась коробка — сход. Прототип Т1 207 сильно повредил подвеску — встал. И так через одного. Но мы первые в классе «Рейд спорт» с огромным отрывом от соперников! Тяжело, но держимся!..

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Действительно, выбыло два(!), казалось бы, не убиваемых КамАЗа. Машины остались в песках и их будет вытаскивать техничка команды. Но именно в таких суровых условиях гонки и проверяют новые технические решения:

– Астрахань — первая гонка для грузовиков в этом сезоне, и мы приложим все усилия, чтобы выступить достойно, — говорит действующий Чемпион России в категории и Т4 руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Гонка большая и сложная: тысяча километров — это очень много. В этом сезоне у нас запланировано участие в международных ралли — «Шелковый путь» и «Казахстан». Возможно, в следующем году будет и «Африка Эко Рэйс».

Поэтому «Золото Кагана» для нас — очень хорошая триеровка. Едем тремя экипажами, причем два — молодые гонщики, которым нужно накатываться и накатываться. Мы все выступаем на грузовиках «Садко Next», но это не совсем идентичные автомобили — а каждом внедрены технические новшества.

В том числе мы сейчас тестируем различные варианты устройства тормозной системы. На обычных, гражданских «Садко Next», тормоза не вызывают нареканий. Но на соревнованиях совершенно иная нагрузка и требуется большая продуктивность работы тормозной системы. В дальнейшем опробованные в спорте верные технические решения начинают использоваться и на обычных автомобилях ГАЗ.

Фото avtovzglyad.ru

В предыдущий день проблемы с машиной были у Владимира Васильева. Экипаж отстал, сегодня пытался наверстать упущенное. Отставание от лидеров есть, но оно сокращается. Рассказывает штурман Алексей Кузьмич:

– Позади третий спецучасток и 315 адовых скоростных километров. Сегодня трасса была такая, будто организаторы хотели вынуть из нас всю душу и развалить тело. Очень много «кочкарника», опасных ям и трамплинов градации 2 и 3. Очень мало прохватов скоростных, на которых можно хотя бы выдохнуть и отдохнуть — в основном много кочек. Но прорвались вперед, обогнали сегодня Кротова, разули одно колесо и меняли его…

Суммарный результат трех дней таков. На первом месте Дмитрий Сотников, на втором — Сергей Вязович, на третьем — Айрат Мардеев. Завтра — финал и знаменитые астраханские барханы Большой брат и Африка!

внедорожник, бездорожье, автоспорт, гонки, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, ралли
27 апреля 2021
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