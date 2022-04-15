Nissan купил команду Формулы-Е e. dams

Nissan, дебютировавший в Формуле-Е в пятом сезоне (2018/19) Чемпионата мира, стал первым японским автопроизводителем, принявшим участие в «электрической» серии. Тогда же к e. dams присоединился швейцарский пилот Себастьен Буэми — текущий сезон для него четвертый в составе команды. А его напарником стал немецкий гонщик Максимилиан Гюнтер, который подписал контракт минувшей осенью и уже успел одержать несколько побед.

Что же касается боевой техники, то Буэми вновь сел за руль Nissan Ariya, а Гюнтер вышел на старт на Leaf. К слову сказать, опыт, полученный японскими инженерами на гоночных трассах, помогает компаниям и в разработке гражданских машин. Взять в качестве примера электрический кроссовер Ariya, поступивший в продажу в некоторых странах в прошлом году.

— Мы соревнуемся уже более 85 лет, и наше желание побеждать все время подстегивает нас двигаться быстрее и быстрее. Мы учимся во время гонок, и безостановочный темп технологического прогресса, который движет чемпионатом Формулы-E, предоставит нам массу возможностей рекламировать и разрабатывать еще более совершенные автомобили для клиентов, — сказал Ашвани Гупта, главный исполнительный директор компании Nissan.

Добавим, что восьмой сезон Формулы-Е стартовал в январе: пять этапов уже прошло, впереди — еще 11. Последняя гонка состоится 14 августа в корейском Сеуле.