В Москве готовится зрелищное ретро-ралли

Соревнование классических ретрокарорв стартует от центрального входа гостиницы «Метрополь». Как и в прошлом году, на улице, словно в огромном музее под открытым небом, выстроятся в ряд несколько десятков ярких классических старинных автомобилей, созданных до 1979 года.

Стоит отметить, что итогам заезда, где участники должны будут расшифровать по дорожной карте маршрут и показать отнюдь не скорость, а мастерство, красоту и безопасность своего вождения, победителей объявят в трех зачетах: «Ветеран» (авто, собранные до 1949 года), Old-timer (с 1949 по 1973 гг.) и Young-timer (с 1974 по 1979 гг.).

Напомним, что в прошлом году для участников ралли были определены рамки дресс-кода: в одежде экипажей должен был присутствовать красный оттенок — цвет любви и страсти. В этом же году каждая команда должна подобрать наряды в едином стиле.

Для участия в гонке, организованной совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей (РККА), заказы будут приниматься до 14 мая. Непосредственно перед стартом все авто пройдут техническую проверку на соответствие ПДД. А победителей наградят уик-эндом на двоих на острове Сардиния.