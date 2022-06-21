В России выставили на продажу редчайшую «Волгу-догонялку»

Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль находится в идеальном состоянии, и текущий собственник объясняет это просто: «Реставрация со знанием дела». Впрочем, в описании он немногословен — отмечает лишь, что продает именно ГАЗ−24—34 по цене в 5 900 000 рублей. А само объявление составлено некорректно: например, указан пробег в 5 км, 100-сильный мотор на 2,5 литра и механическая коробка передач.

На самом же деле «Волги-догонялки», как их называли в народе, комплектовались 5,5-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью в 195 л. с. В паре с могучим движком трудился трехступенчатый «автомат». С такими агрегатами уникальный седан для ведомственных служб и госорганизаций мог разгоняться до 182 км/ч. В числе прочих особенностей этой модификации были усиленные лонжероны, кузов и подвеска, ГУР, дорогие материалы отделки, системы спецсвязи.

Напомним, что ГАЗ−24—34 выпускался в период с 1985 по 1993 год. По некоторым данным, за это время с конвейера сошло всего 244 машины. Впрочем, несмотря на то, что «Волга-догонялка» — довольно редкая машина (сколько из 244 авто сохранилось до наших дней?), объявления о продаже таких экземпляров периодически публикуются. Скажем, в 2020-м за аналогичный седан продавец просил 2,3 млн рублей, в 2021-м — уже 3 млн.

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