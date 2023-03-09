Страшные тайны КамАЗа, о которых вам лучше не знать

ЭТО НЕ КАМАЗ, А ЗИЛ
Вы удивитесь, но первый грузовой КамАЗ, получивший заводской индекс 320, на самом деле и не КамАЗ вовсе. Дело в том, что предтечей серийного грузовика оказался «бескапотник» от инженеров завода имени Лихачева. Да-да, модель седельного тягача ЗиЛ−170, ставшая прообразом будущего камазовского «большегруза», появилась за год до начала строительства Камского автозавода. Вот только ресурсов для производства подобной модели у зиловцев в 1968 году не было, а потому фактически готовый перспективный проект взяли и попросту «переобули» в КамАЗ.
ПРОВАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Впрочем, завод в Набережных Челнах в последующем тоже занялся собственными разработками, экспериментируя так, что даешься диву. Например, в начале 70-х годов на предприятии представили свое виденье суперсовременного модульного магистрального автопоезда. Проект действительно мог оказаться невероятно успешным, но до логического завершения его, как водится, так и не довели.
ЛЕГКОВЫЕ СТРАДАНИЯ
Как, собственно, не дали зеленый свет и прототипам легковых автомобилей, в числе которых значился городской миникар «Мишка» с кодовым обозначением 1101. Речь идет о миниатюрной машинке с парой посадочных мест и кузовом из стеклопластика. Защиту седоков в авто со съемными крышей и дверями обеспечивали боковые дуги безопасности, а за посредственную динамику отвечал скромненький 23-сильный моторчик. К счастью или сожалению, но концептуальная модель умерла, так и не успев родиться.
Аналогичная участь постигла и футуристичный минивэн под амбициозным названием «Шаттл», который камазовцы проектировали совместно с инженерами НАМИ. Специфический 12-местный микроавтобус не имел кабины для водителя, но зато должен был передвигаться благодаря искусственному интеллекту. Как говорится, должен, но не обязан. Поэтому прототип, оснащенный 100-сильным электромотором, похоронили до его официального провала на рынке. Интересно, а обернется ли в серию некогда заявленный концепт «Атом» или его тоже отправят на свалку истории после очередного «распила» денежных средств?
ВОЙНА ПРОТИВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Наряду с грузовой техникой в Набережных Челнах планировали запустить и линию по сборке тракторов для нужд сельского хозяйства. Но обещать — не значит жениться. Тем более, что модели КТ−240К заводчане предпочли армейские «большегрузы», которые, впрочем, тоже не все попали на конвейер. Хотя среди них и были великолепные разработки, включая броневики и военные внедорожники. В общем, имеем то, что имеем.