Страшные тайны КамАЗа, о которых вам лучше не знать

ЛЕГКОВЫЕ СТРАДАНИЯ

Как, собственно, не дали зеленый свет и прототипам легковых автомобилей, в числе которых значился городской миникар «Мишка» с кодовым обозначением 1101. Речь идет о миниатюрной машинке с парой посадочных мест и кузовом из стеклопластика. Защиту седоков в авто со съемными крышей и дверями обеспечивали боковые дуги безопасности, а за посредственную динамику отвечал скромненький 23-сильный моторчик. К счастью или сожалению, но концептуальная модель умерла, так и не успев родиться.

Аналогичная участь постигла и футуристичный минивэн под амбициозным названием «Шаттл», который камазовцы проектировали совместно с инженерами НАМИ. Специфический 12-местный микроавтобус не имел кабины для водителя, но зато должен был передвигаться благодаря искусственному интеллекту. Как говорится, должен, но не обязан. Поэтому прототип, оснащенный 100-сильным электромотором, похоронили до его официального провала на рынке. Интересно, а обернется ли в серию некогда заявленный концепт «Атом» или его тоже отправят на свалку истории после очередного «распила» денежных средств?