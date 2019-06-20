Чего ждать и что делать, если инспектор ГИБДД потребовал сесть в машину ДПС

Для начала усвойте раз и навсегда, что вы имеете полное право отказать гаишнику в его прихоти. Если инспектор уверен, что поймал нарушителя, предложите ему составить протокол, пока вы будете ждать в своем автомобиле. А если будет упорствовать, то напомните ему ст. 93.3 Административного регламента МВД, согласно которой инспектор вправе лишь вежливо предложить вам пройти в его автомобиль, но не настаивать на этом Если вы все же проследовали за гаишником, в руках которого все ваши документы, то задерживаться в патрульном авто не стоит. Еще раз уточните причину остановки и настоятельно попросите, чтобы полицейский начал заполнять протокол, в котором вы (если действительно считаете, что нарушения не было) укажете, что ни в чем не виноваты.

Ну и, конечно же, никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит «решать вопрос» на месте — это уголовное преступление. И, кстати сказать, случаи, когда водителя обвиняли в даче взятки должностному лицу, не единичны. Другая причина не платить на месте вполне банальна. Когда стражи дорожного порядка видят, что водитель «взбрыкнул» и с ним не договориться, то чаще всего его попросту отпускают. Зачем тратить время на проблемного клиента, когда за потраченное на него и на составление протокола время можно обобрать более сговорчивых рулевых.