ГИБДД прекратила обслуживать граждан через портал Госулуг

Так, корреспондент портала «АвтоВзгляд» безуспешно пытается внести изменения в регистрационные документы своей машины в связи со сменой местом жительства и паспорта. А коллега не может получить номера на свеже купленное авто. При попытке сформировать соответствующее заявление, портал Госулуги отвечает: «к сожалению, заказ выбранной вами услуги сейчас невозможен. Сервис ведомства недоступен».

Такая же история и с попыткой проверить наличие штрафа на сайте гибдд.рф, который пишет: «проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой». То есть на лицо очередной — уже который по счету! — системный сбой электронных ресурсов нашей доблестной придорожной полиции.

Впрочем, почему это происходит, портал «АвтоВзгляд» писал не раз и не два: база ФИС ГИБДД-М, которой пользуется автоинспекция, и которая хранит гигантский объем данных об отечественных водителях и их машинах, до сих пор остается весьма сырой и уязвимой: во много раз хуже, чем аналогичные системы других полицейских служб. Последний раз, кстати сказать, она сбоила в середине марта. И вот — опять.