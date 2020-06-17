ГИБДД прекратила обслуживать граждан через портал Госулуг

Так, корреспондент портала «АвтоВзгляд» безуспешно пытается внести изменения в регистрационные документы своей машины в связи со сменой местом жительства и паспорта. А коллега не может получить номера на свеже купленное авто. При попытке сформировать соответствующее заявление, портал Госулуги отвечает: «к сожалению, заказ выбранной вами услуги сейчас невозможен. Сервис ведомства недоступен».
Такая же история и с попыткой проверить наличие штрафа на сайте гибдд.рф, который пишет: «проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой». То есть на лицо очередной — уже который по счету! — системный сбой электронных ресурсов нашей доблестной придорожной полиции.
Впрочем, почему это происходит, портал «АвтоВзгляд» писал не раз и не два: база ФИС ГИБДД-М, которой пользуется автоинспекция, и которая хранит гигантский объем данных об отечественных водителях и их машинах, до сих пор остается весьма сырой и уязвимой: во много раз хуже, чем аналогичные системы других полицейских служб. Последний раз, кстати сказать, она сбоила в середине марта. И вот — опять.
При этом, наводит на мысль, что миллионы бюджетных рублей, уходят в никуда — избавить систему от ошибок, сбоев и глюков гаишникам не удается вот уже который год, несмотря на все их клятвенные обещания. Как, впрочем, и научить ее корректно работать с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Ведь сколько раз любой из нас сталкивался и сталкивается с проблемами при попытке оплатить штрафы за нарушения ПДД при помощи сайта ГИБДД. Нажав на иконку нужной платежной системы и попав на ее ресурс вдруг выясняется, что конкретный банк выписанного штрафа не видит. Как нередко не видит все-таки оплаченный штраф и сама ГИБДД.
Самое печальное, что эту несогласованность между ресурсами никто, как и в сегодняшней ситуации, устранять не спешит. Хотя, казалось бы, четкая работа всех информационных систем и электронного правительства, и коммерческих структур на нем так или иначе завязанных, должна работать, как часы, облегчая, а не затрудняя жизнь простых людей при их взаимодействии с органами власти.