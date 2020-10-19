Как ГИБДД прессует людей за замечания о неправильной парковке машины ДПС

Можно годами и десятилетиями содержать на деньги налогоплательщиков толпы профессиональных пропагандистов в полицейских погонах в центральном аппарате и подразделениях ГИБДД на местах. Все эти люди способны до кровавых мозолей на пятой точке сеять доброе-вечное о делах ведомства в недоверчивые умы населения.
Бесполезно! Потому как любая пара быдловатых патрульных в составе доблестного экипаж ДПС может за пять минут отправить псу под хвост сам смысл существования всей этой отлаженной машины. Очередное феерическое выступление служивых «в сердце Родины моей» получило известность, благодаря видеоролику, опубликованному в соцсетях.
Инцидент произошел в начале октября этого года в столице, однако широкую огласку получил только что. На видео запечатлено, как патруль ДПС припарковал свою служебную Skoda Oсtavia с госномером 0934 в проезде около дома 30 по улице Маршала Неделина. Да так ловко, что практически полностью перегородил пешеходную дорожку. Выгружающиеся из машины полицейские даже пообщались с дамой, вынужденной обходить их служебный транспорт по газону.
Автор видео (гулявший поблизости с собакой) делает замечание сотрудникам по поводу их манеры парковки, а те в ответ… угрожают ему задержанием и поездкой в околоток. За что и с какой целью — не говорят. Видеооператор не унимается и тогда дпсники решают, судя по всему, его проучить: зачем-то требуют у гражданина документы для проверки.
То есть, формально, они внезапно заподозрили, что посмевший открыть рот собаковод — либо уголовник в розыске, либо административный правонарушитель сродни пьяному водителю. Формулировки ст. 13 Закона «О полиции» полностью одобряют такой полицейский беспредел.
При этом сотрудник с жетоном №4054 не удосужился представиться, прежде чем обратиться к гражданину, сделавшему ему замечание о парковке. А его напарник по экипажу ДПС принялся запрещать пешеходу вести видеосъемку происходящего, хотя это разрешено не только законом, но и начальником ГИБДД России генералом Черниковым лично…
После этого начались пререкания между сотрудниками и собаководом (он гулял еще и в компании своей супруги, оказывается) на тему «предъявите документы». Ведь нормальный человек на прогулку с собакой паспорт отродясь не возьмет. Далее стражи порядка, разгоряченные увлекательным процессом «наказания» говорливого автора видео, устроили погоню за ним на патрульной машине по тротуару. С уже включенной «мигалкой». Ай, какие молодцы!
Ее финалом стала мучительная сцена, в ходе которой гаишники пытались надеть на строптивого собаковода наручники возле подъезда его дома и доставить в отделение для идентификации личности.
Но потерпев фиаско в задержании и, видимо, утомившись, сотрудники перешли к не менее долгой и нудной словесной торговле(!) с гражданином, «обвиняемым в дерзком замечании уважаемым стражам порядка». В результате переговоров смелые гайцы сопроводили гражданина (без наручников!) за паспортом в квартиру.
А если бы он оказался бандитом и завел наивных полицейских в свое бандитское логово, где их поджидала толпа вооруженных отморозков? О чем думали эти непуганные люди в форме — не ясно. Зато из видео абсолютно понятно другое: тащить любого не понравившегося гражданина в околоток под надуманным предлогом — отработанная и привычная схема работы ГИБДД. И вряд ли она — ноу-хау конкретно этой гениальной парочки офицеров…
С полной версией видеопозора подвига доблестной ДПС вы можете ознакомиться, пройдя по этой ссылке. Нам же остается лишь ужасаться: если ее сотрудники так легко и непринужденно беспредельничают с пешеходами, то с водителями, надо полагать, они вообще не церемонятся.