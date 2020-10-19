Как ГИБДД прессует людей за замечания о неправильной парковке машины ДПС

Можно годами и десятилетиями содержать на деньги налогоплательщиков толпы профессиональных пропагандистов в полицейских погонах в центральном аппарате и подразделениях ГИБДД на местах. Все эти люди способны до кровавых мозолей на пятой точке сеять доброе-вечное о делах ведомства в недоверчивые умы населения.

Бесполезно! Потому как любая пара быдловатых патрульных в составе доблестного экипаж ДПС может за пять минут отправить псу под хвост сам смысл существования всей этой отлаженной машины. Очередное феерическое выступление служивых «в сердце Родины моей» получило известность, благодаря видеоролику, опубликованному в соцсетях.

Инцидент произошел в начале октября этого года в столице, однако широкую огласку получил только что. На видео запечатлено, как патруль ДПС припарковал свою служебную Skoda Oсtavia с госномером 0934 в проезде около дома 30 по улице Маршала Неделина. Да так ловко, что практически полностью перегородил пешеходную дорожку. Выгружающиеся из машины полицейские даже пообщались с дамой, вынужденной обходить их служебный транспорт по газону.