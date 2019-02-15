На сколько увеличат штрафы за скорость в 2019 году

Если вы водитель и считаете, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД слишком часто штрафуют за пустяковые превышения скорости, у меня для вас плохие новости. Очень скоро вы будете получать в разы больше «писем счастья», поскольку послабления в виде нештрафуемого превышения скоростного режима до 20 км/ч все-таки отменят.
Алексей Батушенко

Об этом с высокой степенью уверенностьи позволяет судить энтузиазм, с которым различные министерства и ведомства вывалили на голову вице-премьера Максима Акимова, отвечающего нынче за безопасность дорожного движения, свои пожелания по этому поводу.

Проанализировав и систематизировав их предложения по очередному закручиванию гаек для автовладельцев, правительство проведет итоговый документ через Госдуму, после чего автомобильный раздел КоАП РФ булавой ударит по кошелькам моторизованных россиян, а заодно и по здравому смыслу. Впрочем, судите сами.

Так, Минтранс желает снизить «нештрафуемый» скоростной порог с 20 км/ч до 10 км/ч, а за превышение на 10—20 км/ч ввести новый штраф в 500 рублей. При этом, по мнению чиновников, наказание для тех, кто превысит лимит сверх 20 км/ч, должно стать строже. Насколько, они пока не решили.

МВД в этом смысле проявляет просто чудеса человечности, предлагая просто понизить нештрафуемый спид-лимит до 10 км/ч, а размеры санкций не увеличивать.

А вот столичный ЦОДД, с некоторых пор, как выясняется, играющий в «министерской лиге», вообще хочет отменить нештрафуемый порог! А под сурдинку поднять штрафы за нарушение правил проезда перекрестков, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения.

Предполагаемые «прайсы» не афишируются, но если вспомнить, как недавно вдвое поднялись штрафы за неоплату парковки в Москве, порядок аппетитов столичных чиновников в этой области оценить вполне можно. Изучая предложение ведомств, приходишь к парадоксальному выводу: среди прочих участников «дискуссии» МВД выглядит наиболее лояльной к водителям и адекватной существующим реалиям организацией!

Например, там считают, что увеличивать штрафы за отказ уступить дорогу пешеходам не нужно — мол, и так недавно повысили с 1500 до 2500 рублей. К предложениям отменить 50-процентную скидку на уплату штрафа МВД тоже относится крайне сдержано. Полицейские допускают такой шаг разве что для случаев, связанных с ездой с нечитаемыми номерами и с наказаниями за нарушения правил стоянки-остановки. Что логично. Смысл административных наказаний в том, чтобы предотвратить нарушение, а не собрать побольше денег с наказываемых.

Между тем, никаких объективных с точки зрения безопасности дорожного движения резонов ужесточать наказания за превышение скорости и снижать нештрафуемый интервал сейчас нет и не предвидится. С 2013-го года, за время существования «20-километрвого» скоростного порога, смертность в ДТП упала более чем в два раза!

Только за прошлый год число погибших в авариях снизилось с 19,08 тыс. до 16,6 тыс. — на 13%. Зато в смысле пополнения скудеющего бюджета, увеличивать штрафы и ужесточать скоростные ограничения — очень даже правильно.

Сейчас более 80% штрафов в стране «выписывают» камеры автоматической фиксации. За прошлый год из 106 млн. зафиксированных ими нарушений почти 90 млн. оказались «за скорость». Это при «20-километровом» нештрафуемом лимите.

А теперь представьте, насколько увеличится эта цифра, когда (именно «когда», а не «если») через Госдуму и Совет Федераций правительство проведет уменьшение нештрафуемого интервала до 10 км/ч? Сколько дополнительных миллиардов рублей сдерут при этом с водителей, подсчитать сейчас практически невозможно.

Одно можно точно сказать, что доходы от дорожных камер вырастут в разы. Причем, как мы прекрасно знаем, в большинстве регионов России комплексы автоматической видеофиксации работают в режиме «государственно-частного партнерства».

То есть доля (чаще всего — большая часть) собранных с автовладельцев средств оседает в карманах каких-то непонятных коммерческих структур, а не в региональных бюджетах! И тут ведомства готовят им такой жирный подарок — молниеносное, одним росчерком бюрократического пера, превращение миллионов законопослушных водителей в нарушителей скоростного режима. Интересно, с чего бы такая доброта?

Правда, все тот же вице-премьер Акимов хочет вроде бы положить конец коммерциализации пресловутых камер заявляя, что «все эти государственно-частные партнерства в такой сфере мне очень не нравятся. Мы будем придушивать серые схемы». Однако по его плану это процесс может растянуться на пять-шесть лет. А ужесточение КоАП случится, скорее всего, уже в этом году. Ну, максимум, в следующем…

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15 февраля 2019
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