На сколько увеличат штрафы за скорость в 2019 году

Об этом с высокой степенью уверенностьи позволяет судить энтузиазм, с которым различные министерства и ведомства вывалили на голову вице-премьера Максима Акимова, отвечающего нынче за безопасность дорожного движения, свои пожелания по этому поводу.

Проанализировав и систематизировав их предложения по очередному закручиванию гаек для автовладельцев, правительство проведет итоговый документ через Госдуму, после чего автомобильный раздел КоАП РФ булавой ударит по кошелькам моторизованных россиян, а заодно и по здравому смыслу. Впрочем, судите сами.

Так, Минтранс желает снизить «нештрафуемый» скоростной порог с 20 км/ч до 10 км/ч, а за превышение на 10—20 км/ч ввести новый штраф в 500 рублей. При этом, по мнению чиновников, наказание для тех, кто превысит лимит сверх 20 км/ч, должно стать строже. Насколько, они пока не решили.

МВД в этом смысле проявляет просто чудеса человечности, предлагая просто понизить нештрафуемый спид-лимит до 10 км/ч, а размеры санкций не увеличивать.