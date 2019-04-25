Как при пройденном ТО водители попадают на 50 000 рублей штрафа

Завязка истории датируется аж ноябрем 2018 года, когда наш герой на своем грузовике с прицепом порожняком ехал на автомойку. И заехал под знак запрета движения грузового транспорта, где вскоре встретился с экипажем ДПС.

В ходе оформления протокола «за знак» инспектор обнаружил для себя, что срок действия годичной диагностической карты на прицеп истек аж в июне 2018-го. Своей вины г-н Черноусов не отрицал, смирившись попутно с положенным водителю грузовика за езду «без техосмотра» штрафом в 500 рублей — полиции виднее же!

Кроме того, явно раздосадовало сотрудников откровенное «непонимание» водителем странных и настойчивых намеков со стороны бравого капитана ДПС по фамилии Талицких К. В. К видимой досаде сотрудников, пришлось им оформить на Михаила Черноусова 500-рублевый протокол и отпустить на все четынре стороны.

Штрафы наш герой оперативно оплатил, прицеп на техосмотр еще разок свозил и спокойно себе жил.