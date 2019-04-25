Как при пройденном ТО водители попадают на 50 000 рублей штрафа

В редакции портала «АвтоВзгляда» с огромным интересом следили за административно-судебной эпопеей, приключившейся с жителем Липецкой области Михаилом Черноусовым — индивидуальным предпринимателем, зарабатывающим на жизнь с помощью принадлежащего ему КамАЗа. Его оштрафовали «по беспределу», якобы за езду без техосмотра, однако он отстоял свою правоту в суде.
Завязка истории датируется аж ноябрем 2018 года, когда наш герой на своем грузовике с прицепом порожняком ехал на автомойку. И заехал под знак запрета движения грузового транспорта, где вскоре встретился с экипажем ДПС.
В ходе оформления протокола «за знак» инспектор обнаружил для себя, что срок действия годичной диагностической карты на прицеп истек аж в июне 2018-го. Своей вины г-н Черноусов не отрицал, смирившись попутно с положенным водителю грузовика за езду «без техосмотра» штрафом в 500 рублей — полиции виднее же!
Кроме того, явно раздосадовало сотрудников откровенное «непонимание» водителем странных и настойчивых намеков со стороны бравого капитана ДПС по фамилии Талицких К. В. К видимой досаде сотрудников, пришлось им оформить на Михаила Черноусова 500-рублевый протокол и отпустить на все четынре стороны.
Штрафы наш герой оперативно оплатил, прицеп на техосмотр еще разок свозил и спокойно себе жил.
Пока почти случайно не выяснил, что на его имя за отсутствие ТО выписали еще один штраф. Уже на 50 000 рублей по статье 12.31 КоАП — за выпуск на линию машины, не прошедшей техосмотр!
Это взыскание ему «выкатили» не как гражданину Черноусову, а как «ИП Черноусов М. В.». Человек и юрлицо Черноусов возмутился и бросился обжаловать наказание. Добиться справедливости в горотделе ГИБДД не удалось. В основном потому, что начальник, майор полиции Финогин С. И., не желая общатсья с жалобщиком, буквально бегал от него, периодически запираясь в своем кабинете.
И пошел Михаил Черноусов за правдой в Грязинский горсуд Липецкой области. Где судья полностью согласился с позицией ГИБДД, оштрафовавшей ИП-шника на 50 000 рублей по статье 12.31 КоАП РФ! Мол, по данным ЕГРИП, ИП Черноусов М. В. занимается транспортными перевозками, техосмотр не пройден — извольте оплатить штраф, гражданин ИП!
Ситуация разрешилась довольно неожиданным для гражданина Черноусова образом в Липецком облсуде, куда он пошел обжаловать решение Грязнинского райсуда.
Тут судья Поддымов А. В. изучил материалы дела и выяснил, что злополучный прицеп на момент оформления штрафного постановления бравыми дпсниками был младше семи лет. То есть проходить ТО он должен был не каждые 12 месяцев, а раз в 24 месяца.
Следовательно, индивидуальный предприниматель Черноусов М. В. ездил с действующим(!) техосмотром и сотрудники полиции штрафовать его «за выпуск на линию…» не имели никакого права!
В этой связи возникает масса вопросов к степени юридической грамотности капитана ГИБДД по фамилии Талицких К. В., его начальника майор полиции Финогину С. И., а также судьи Грязинского горсуда, оставившего в силе беззаконное постановление грязнинских гибддшников…