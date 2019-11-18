Камеры фиксации нарушений ПДД, замаскированные в уличных фонарях, штрафуют незаконно

К главе администрации Антону Вайно обратился первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, сообщает газета «Коммерсант». Чиновник рассказал, что камеры «Стрит Фалькон», установленные в Москве в 2018 году, работают некорректно и «ловят» всех подряд. Даже тех, кто становился вынужденно из-за ДТП или стоит в очереди на парковку.

Кроме того, перед «фонариками-ловушками» не установлены обычные в таких случаях предупреждающие таблички «Фотовидеофиксация». Г-н Лысаков ранее уже обращал внимание Генпрокуратуры на эту проблему. Но ответных действий не последовало.

«Циничное ущемление публичных интересов обязательно будет использовано в повестке оппозиции всех видов, — говориться в обращении. — Непринятие мер способствует росту социального недовольства граждан».

Напомним, что комплексы получили оригинальную форму, дабы не нарушать исторический облик Белокаменной. Они фиксируют нарушение через 10 секунд после того, как автомобиль остановился. И, вуаля, владелец уже получает «письмо счастья» со штрафом в 3000 рублей. Сегодня в городе используется 258 таких камер.

Кстати, о недовольстве россиян говорят и такие факты, как поджог целого автопарка фургонов с мобильными комплексами фиксации нарушений. Как писал портал «АвтоВзгляд», в Подмосковье сгорело 13 микроавтобусов Ford Transit, вооруженных камерами.