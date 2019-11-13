Как ГИБДД лишает «прав» водителей за обращение к медикам после ДТП

Авария, с которой началась эта история, произошла в феврале 2019 года. Тогда водитель Мамедов, как следует из материалов дела, управляя автомобилем KIA, попал в ДТП в районе аэропорта Домодедово. В результате столкновения с другим авто он получил закрытую черепно-мозговую травму.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. По результатам осмотра травмированного водителя, фельдшер счел необходимой госпитализацию Мамедова, и дал ему выпить таблетку для снижения кровяного давления.

По словам водителя, сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, стали уверять егоо, что в случае госпитализации он будет считаться скрывшимся с места происшествия — с последующим неминуемым лишением водительского удостоверения!

Строго говоря, проводить подобную психологическую обработку «клиента» у служивых резон был: кому хочется потом терять время на поездку к нему в больницу для оформления протокола о ДТП.