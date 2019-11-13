Как ГИБДД лишает «прав» водителей за обращение к медикам после ДТП

Авария, с которой началась эта история, произошла в феврале 2019 года. Тогда водитель Мамедов, как следует из материалов дела, управляя автомобилем KIA, попал в ДТП в районе аэропорта Домодедово. В результате столкновения с другим авто он получил закрытую черепно-мозговую травму.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. По результатам осмотра травмированного водителя, фельдшер счел необходимой госпитализацию Мамедова, и дал ему выпить таблетку для снижения кровяного давления.
По словам водителя, сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, стали уверять егоо, что в случае госпитализации он будет считаться скрывшимся с места происшествия — с последующим неминуемым лишением водительского удостоверения!
Строго говоря, проводить подобную психологическую обработку «клиента» у служивых резон был: кому хочется потом терять время на поездку к нему в больницу для оформления протокола о ДТП.
Человек в нормальном состоянии, столкнувшись с подобным «разводом» со стороны сотрудника ГИБДД просто посмеялся бы — ведь никто же не считает сбежавшими с места ДТП людей, которых врачи увозят в бессознательном состоянии.
Однако г-н Мамедов находился, судя по всему, под водйствием шока из-за после полученного в аварии удара в голову. Он поверил лукавым полицейским и подписал отказ от госпитализации. А дальше события развернулись еще интереснее.
Водителя, как положено по регламенту, направили на медицинское освидетельствование, обнаружившее в моче фенобарбитал! Это и стало основанием для составления протокола по факту управления транспортным средством в нетрезвом состоянии по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.
Не трудно догадаться, что потом состоялся суд, не принявший во внимание, что фенобарбитал содержался в препаратах, которые дал травмированному водителю фельдшер экипажа скорой помощи.
Фемида, по словам адвоката водителя, отказалась даже опрашивать медика, сославшись на то, что материалов дела (показаний инспектора ГИБДД и результатов освидетельствования) достаточно, дабы счесть Мамедова виновным в пьяном вождении. То есть сработал печально известный судейский метод под названем «нет оснований не доверять сотруднику полиции».
В результате водителя наказали по всей строгости закона: лишили «прав» на 1 год 8 месяцев и оштрафовали на 30 000 рублей.
Разумеется, редакция портала «АвтоВзгляд» не имеет возможности точно проверить, когда и как фенобарбитал попал в кровь лишенному «прав» водителю. Однако мы попросили прокомментировать ситуацию с полицейским «разводом» на тему госпитализации автоюриста Владимира Авдеева.
— Если после аварии медработники предлагают госпитализацию — соглашайтесь, что бы ни говорили вам полицейские. Во-первых, жизнь и здоровье — важнее любого водительского удостоверения. А во-вторых, такая госпитализация — решение медиков, а не водителя, — говорит эксперт.
Что касается ситуации с Мамедовым, то он не подлежал бы ответственности за оставление места ДТП. В его случае отсутствовал состав подобного правонарушения, поскольку сотрудники ГИБДД уже находились на месте происшествия. Судя по всему, они стали стращать водителя ответственностью лишь по одной причине — чтобы упростить себе процесс оформления аварии.
— Мой совет для водителя, попавшего в подобную ситуацию, следующий: обязательно фиксируйте все, что происходит на месте происшествия, все свое общение с сотрудниками ГИБДД и медиками. Запоминайте и требуйте указать в документах, какие препараты вам вводились. Это может потом сохранить и «права», и доброе имя, — поделился рекомендациями с порталом «АвтоВзгляд» автоюрист Владимир Авдеев.