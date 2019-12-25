Из какого ряда можно поворачивать на перекрестке с круговым движении

Достаточно долгое время, в связи с изменениями правил проезда круговых перекрестков, водители массово путались в вопросе, кто кому должен уступать при въезде на пересечение транспортных потоков такого типа и при самом движении по «кругу».
На данный момент в головах устаканилось правило, гласящее, что уже находящийся на круговом движении автомобиль движется по главной дороге, въезжающий туда — должен уступать. Оно действует по умолчанию, если дорожными знаками не устанавливается иной порядок проезда. По большому счету, для большинства водителей этим и исчерпываются знания о езде по таким перекресткам. Это отчетливо видно по тому, каким образом, например, многие машины въезжают на круговой перекресток и как маневрирует на нем.
Часто можно наблюдать следующую картину. При приближении к въезду «на круг» автомобили, параллельно движущиеся по двум полосам дороги, идущей к перекрестку, дружно начинают сбиваться в правую полосу движения.
Это их пилоты, смутно помнящие ПДД и наставления своих инструкторов в автошколе, «занимают крайнее правое положение на дороге для осуществления поворота направо» — чтобы въехать на круговой перекресток без нарушений, как они считают. А на самом деле ничего подобного им делать не нужно!
Узнать эту «тайну великую» может каждый, кто прочитает пункт 8.5 ПДД. Причем, прочитает полностью, до конца. Он гласит, что «перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение». То есть прижиматься вправо перед въездом на «круг» нет никакой необходимости.
С другой стороны, при движении уже по «кругу», чуть ли не половина водителей считает, что съезжать с него можно из любого ряда. Хоть с самого левого. По крайней мере, такое впечатление складывается при наблюдении за маневрами многих авто на перекрестках с круговым движением.
На самом же деле, нахождение на нем не делает необязательным для исполнения пункт 8.4 ПДД — «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения». То есть, чтобы перестроиться из левой полосы для съезда с «круга», требуется предварительно уступить всем машинам, кто едет правее вас.