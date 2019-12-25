Из какого ряда можно поворачивать на перекрестке с круговым движении

Достаточно долгое время, в связи с изменениями правил проезда круговых перекрестков, водители массово путались в вопросе, кто кому должен уступать при въезде на пересечение транспортных потоков такого типа и при самом движении по «кругу».

На данный момент в головах устаканилось правило, гласящее, что уже находящийся на круговом движении автомобиль движется по главной дороге, въезжающий туда — должен уступать. Оно действует по умолчанию, если дорожными знаками не устанавливается иной порядок проезда. По большому счету, для большинства водителей этим и исчерпываются знания о езде по таким перекресткам. Это отчетливо видно по тому, каким образом, например, многие машины въезжают на круговой перекресток и как маневрирует на нем.

Часто можно наблюдать следующую картину. При приближении к въезду «на круг» автомобили, параллельно движущиеся по двум полосам дороги, идущей к перекрестку, дружно начинают сбиваться в правую полосу движения.

Это их пилоты, смутно помнящие ПДД и наставления своих инструкторов в автошколе, «занимают крайнее правое положение на дороге для осуществления поворота направо» — чтобы въехать на круговой перекресток без нарушений, как они считают. А на самом деле ничего подобного им делать не нужно!